禁披露警員資料　法政匯思蘇俊文：涵蓋過闊　記者採訪亦有高風險

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫暴所引發的示威衝突持續多月。期間不同意見人士及警員均曾經在網上被「起底」披露個人資料。律政司及警務處處長早前入稟高等法院，禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等。 法政匯思成員、大律師蘇俊文出席港台節目《千禧年代》時指出，今次臨時禁制令涵蓋過闊，不清晰，屬罕見情況。他又表示，禁制令容易令市民誤墮法網，而記者在禁令字眼中，也不被豁免，令記者採訪報道時，亦有觸犯禁令的高風險，或對記者工作構成壓力。

大律師蘇俊文指出，禁制令涵蓋寬闊，任何人發布或傳播警員的相片等資料，都有可能觸犯，令市民擔心容易誤墮法網。（資料圖片/歐嘉樂攝）

大律師蘇俊文指出，禁制令涵蓋寬闊，任何人發布或傳播警員的相片等資料，都有可能觸犯，令市民擔心容易誤墮法網。

他又指出，禁制令字眼不夠仔細，實際執行上會尷尬，因要證明發布資料的人有意圖；就算市民無披露的意圖，只是分享與警員親友聚會相片，而相片的重點也非有關警員，也可能被質疑「扯貓尾」，他認為，禁制令令人疑惑，容易引起爭拗。

此外，他又提到，如果有人拍下片段顯示警方執法不當，也可能觸犯禁令，是「變相阻撓市民伸張正義」。

他指，對被指觸犯禁令的抗辯理由，包括並非故意發布，但要視乎法庭是否相信，而該禁令非舉證責任全在控方的刑事性質，法庭只需要作可能性權衡，考慮雙方證據誰較可信。

至於記者，他亦認為屬高風險，雖然報道時披露警員資料，有合理理由就不屬於禁制令管制範圍，但報道較詳盡時，也可能陷入灰色地帶，他指，禁制令或對記者採訪構成壓力。

被起底人士不止警察 公眾利益不應僅保警員

蘇也質疑，近期被起底人士不止警察，示威者、記者、選舉主任等個別人士也遭到起底，律政司使用公帑，如是為公眾利益，不應僅保障警員，否則會予人警隊有特權的觀感。