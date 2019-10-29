【光污染】簽約章商戶午夜開燈照無人舖　環團促立法規管

維港兩岸燈火璀璨，夜景在國際間享負盛名，然而背後帶來的是嚴重光污染問題，甚至令附近居民無法入睡。雖然政府推出《戶外燈光約章》減少光污染，但有環保團體調查發現，旺角有商戶即使簽署約章，在午夜12時後仍燈火通明；而旺角及港島維港沿岸建築物在午夜12時的熄燈率，分別只有74%及78%。 環團認為問題源於約章屬自願性質，加上沒有約束力，變成「無牙老虎」。團體建議政府可考慮將約章立法，並加長規管時間。

家樂坊的「H&M」雖有簽署約章，惟凌晨舖內仍燈火通明。（綠惜地球提供）

旺角及港島沿岸招牌午夜熄燈率不足八成

環境局於2016年4月推出《戶外燈光約章》，邀請戶外燈光裝置的擁有人及負責人，在晚上11時或午夜12時起關掉裝飾、宣傳或廣告燈光，現時有近5,000個單位參與。當局現時正進行進一步管制光污染的公眾諮詢，並會於本月31日結束。然而環保署數字顯示，去年的光污染投訴數字比2016年反而大幅飆升42%。

綠惜地球本月兩晚赴旺角及尖沙咀，分別觀察旺角區內及港島沿岸的光污染情況，包括店舖外的燈光招牌及燈箱等裝置。調查發現，有開燈招牌午夜12時的熄燈率，旺角及港島沿岸分別只有74%及78%。

該組織環境倡議總監朱漢強舉例指，旺角登打士街家樂坊的「H&M」有簽署約章，雖然午夜12時後關閉戶外招牌，惟舖內仍燈火通明，反映約章無法約束。朱又指，不少真正光污染戶沒有響應約章，例如港島不少大廈上的招牌。

記者已向H&M查詢，但暫未獲回覆。

光污染投訴情況（綠惜地球提供）

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慈雲山中心外牆LED廣告 80米外住宅居民仍感刺眼​

近年不少市民轉用LED燈泡，因其慳電耐用。然而朱漢強表示，約章未有規管使用LED燈等近年興起的光污染來源，不少商戶抱持「愈光愈好」的心態，將LED燈的光度及閃動頻率亦調校至最光最快。綠惜地球近日接獲慈雲山居民陳小姐投訴，指領展轄下的慈雲山中心外牆安裝4米乘4米LED廣告牌，即使其住所相距80米仍受光污染波及，光線甚至射入其住所中，令她感刺眼。

朱強調，簽署約章但未有遵守的單位只是零星，而約章成效不大主要因此是自願參與，「規管唔到唔熄燈個班人，只會成為無牙老虎」。他建議政府考慮將約章立法，並提早至11時前就要求商戶關燈。他又指，該會正與學界和環境工程顧問合作，探討可能的LED燈管制措施。