【光污染】黃埔商廈外牆燈光如「閃電」 居民不滿好掁眼　

黃埔區一帶近年多了很多新式商廈和酒店，有居民指，區內一幢商廈的外牆燈光，近兩年以來持續造成滋擾。據知，商廈外牆有一些斜型如閃電般的燈光裝飾，每到晚上都會開著，但因鄰近住宅樓宇，有居於單位內的居民認為十分刺眼。地區人士指，已就事件聯絡涉事的商業大廈，但認為長遠而言政府需立法規管光污染，才是最佳解決方法。

涉事商廈為紅磡祥祺中心，位於黃埔花園附近。據了解，中心的燈光效果會在晚上10時55分關燈，但有居民認為，燈光在晚間甚為「掁眼」，亦有部分較為早睡的居民直指阻礙到他們休息。他們不滿，商廈約兩年前落成以後，光污染的問題就一直沒有改善。

翻查資料，紅磡及黃埔一帶已非首次有光污染問題。2017年，位於祥祺中心旁邊的嘉里酒店，場內燈光亦被指刺眼擾民，酒店尚未開幕，平台泳池已亮起約8盞刺眼大射燈，令黑夜如同白晝。當時環保署方面指有向承建商及酒店商討游說，而酒店亦指10時後會關上泳池大燈。

黃埔東社區幹事李超宇表示，已就光污染問題向祥祺中心方面反映，對方亦表示有討論空間。李續指，以他了解，該中心向海的顯示屏與向着住宅的燈光效果現時使用同一個控制系統，商廈方面希望顯示屏能發揮宣傳效果，不想提早關燈，但對於裝飾用的燈光關閉時間則採開放態度。李指出，光污染問題在港討論多年，《戶外燈光約章》只屬自願性質，即使環保署要跟進，亦只可以勸籲形式進行，認為有需要立法規管，才可減低相關滋擾。

《香港01》向祥祺中心了解，發言人指，日前已將面向東面和北面的系統設置成在晚上十時關燈，視乎實際情況，預計可於近日啟用。