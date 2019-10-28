【10.27集會】警無理扣記者7小時、屢傷記者　記協攝記協強烈譴責

警方於昨日（27日）處理示威活動期間，無理拘捕一名記者長達7小時，亦曾向記者直射藍色胡椒水劑、發射橡膠子彈、向記者群擲催淚彈及推跌記者，更有防暴警強行扯開記者的防毒面罩，香港記者協會及攝影記者協會今日（28日）發聯合聲明強烈譴責警方行為屬妨礙新聞自由。 聲明重申，傳媒鏡頭下記錄的只有真相，警員執行職務時必須光明磊落，立即停止濫用暴力。

自由身記者May_James於旺角採訪期間被捕。（Tom_Grundy_Twitter圖片）

記者配合警方查問後仍遭拘捕 記協斥屬無理拘留

記協與攝記協的聲明提及，其中一名為本地英語傳媒「Hong Kong Free Press」供應相片的女記者，昨晚在旺角採訪期間，被警員要求除下面罩、出示記者證及身份證，她雖已配合對方要求，最終仍被多名警員喝罵、包圍並以武力拘捕。

聲明指，該女記者持有記協發出的記者證，事發時身穿印有記者字樣的螢光背心。她被扣留至今日清晨6時半，才獲准自簽100元保釋，警方未控以任何罪名，11月中要再到警署報到。

警員強扯記者面罩 違反李家超允記者獲豁免

另外，《香港電台》、《蘋果日報》及《立場新聞》亦報道指，有攝影師及記者於採訪期間，分別遭防暴警強行扯下防毒面罩，有防暴警稱「依家冇燒煙，除面罩，《蒙面法》執行咗啦，知唔知呀，記者冇豁免㗎」。聲明強調，保安局局長李家超曾公開表明，記者屬《禁止蒙面規例》中列明的「因從事專業或受僱工作」的人士，可獲豁免，警方的處理手法明顯與局長的承諾背道而馳。

記協及攝記協強調，新聞工作者克盡職守，堅決捍衛新聞自由，不應受到任何不必要的阻礙或打壓。兩協會要求特區政府，及時制約不斷擴大的警權；並促請李家超局長謹守承諾，明確指示警方停止以禁蒙面法妨礙傳媒採訪。