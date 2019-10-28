O記警員涉用假便箋兩探女倉友　以公務之名　可單獨相見逾1小時

駐守O記的探員，疑先後以公事及親友身份，多次到監獄探訪一名哥倫比亞籍女子，而他以公務身份時，更涉嫌用上虛假警察便箋，因而被控管有及使用假文書罪名，案件今(28日)在東區法院開審。一名女懲教員供稱，被告有次以親友身份往探訪該女倉友時，她突記起被告曾以公事身份探訪過同一人，從而生疑，並向上司匯報。控方指，被告曾以這身份造訪兩次，每次見面逾1小時

被告張嘉諾否認使用及管有假文書，在東區法院應訊。(資料圖片)

被告張嘉諾，43歲，報稱高級警員，駐守有組織罪案及三合會調查科。控罪指，他於2017年1月11及25日，在屯門大欖女懲教所持有及使用聲稱由何惠文當日簽署的便箋。

哥籍女子涉信用卡騙案

案情指，哥倫比亞籍女子在2017年1月4日因一宗信用卡詐騙案，還押至屯門大欖女懲教所等候聆訊，她於2月22日獲准保釋，11月16日違反保釋條件再次還押懲教所。

張曾出示上司簽署的便箋

張在同月11日到大欖女懲教所，向一級懲教助理馬麗莎呈上一張發出日期為2017年1月10日的便箋，要求懲教處處長讓他公事探訪一名哥倫比亞籍女子。該便箋右下角顯示簽署人名字為張的上司何惠文，而名字上方有一個手寫簽名。馬核實張的身份後，帶他進入會面室進行102分鐘的會面。

張曾兩次以公事之名會面

張分別於2017年1月25日及11月24日以公事探訪為由，同樣向馬呈上一張有何惠文的名字及簽名的便箋，要求探訪該哥籍女子，獲馬核實身份後，進行106分鐘及71分鐘的會面。張於2018年2月5日在其辦公室被捕，並檢獲手提電腦、數碼裝置。

公事探訪可在獨立會面室見面

一級懲教助理馬麗莎供稱，公事探訪需提交警察便箋、在獨立會面室見面。私人探訪則要填寫表格，包括姓名、身份證號碼及與在囚人士關係，在親友探訪欄會面。她在案發當日接見被告，被告向她出示便箋、警員證及身份證，核實其身份後安排他與該哥籍女子見面。

馬在2017年12月20日當值期間，認出被告曾以親友身份探訪該哥籍女子，其後以電腦記錄核實姓名相同，發現被告早前以公事探訪方式探訪。認為事有蹊蹺，於是向主管匯報。

辯方質疑便箋上探監人數與實際探訪人數不同，仍獲馬批准會面。馬表示如便箋上有輕微失誤，例如在囚人士編號、日期等，她會接納警員即時在便箋上修改及簽名作實。

被告上司否認曾簽署便箋

被告上司何惠文下午出庭作供，並指便箋內容非他草擬，他亦未有簽署有關文件。辯方盤問時卻指，被告在2017年1月的探監調查報告中，曾記錄一名哥籍女線人，被告並會探這線人監，惟何稱對這個線人名沒有印象，亦記憶。

案件編號：ESCC1082/2019