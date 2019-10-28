【石棺藏屍案】次被告投訴在台與另兩人分開囚禁　覺受不公平對待

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案今（28日）在高院續審，控方繼續播放次被告劉錫豪的錄影會面。他指在兇案後逃至台灣，首被告曾祥欣則聲稱認識警隊高層，對方會放風通信，把案件的調查進展告知首被告。次被告又在會面中投訴，在台灣被補後遭隔離，而首被告和第三被告張善恒則在同一間房內，未能得知兩人對話的內容，次被告擔心有否受公平對待。

首被告稱可獲知調查進度

次被告劉錫豪在錄影會面中稱，他和另外兩名被告等人在兇案後逃至台灣，期間有談論在DAN6發生的事，也有看相關新聞。此外，首被告在台灣期間，聲稱認識一名警隊高層，對方向首被告透露案件的調查進度，以及曾絡過他們的家人。而首被告便向第三被告稱：「你阿媽就嚟黐線。」

在台被捕後被安排在另一房

在錄影會面中，次被告向和他會面的警員投訴，在台灣被捕後，首被告和第三被告被安排在一房間，他則被安排在另一房隔離。次被告當時向當地人員查問，對方支吾以對，解釋是主管彈性處理。次被告指，新聞報道中指首被告才是主犯。惟首被告和第三被告被安排在同一間房間逾24小時，未能得知兩人對話的內容。次被告因此懷疑，「我有無受到公平對待。」

3名被告曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)，被控於2016年3月4日在荃灣DAN6的工廈單位內，謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號： HCCC 459/2016