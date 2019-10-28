結婚成本貴　人情價更高！　高級酒店婚宴「入場費」增至1,400元

每次收到「紅色炸彈」，最「頭痕」必然是「人情畀幾多才夠？」一項調查顯示，今年各式婚宴地人情中位數與去年相若，但高級酒店則由去年1,200元「加價」至今年1,400元，創5年新高。而午宴加幅更達3成至800元。 此外，新人結婚開支亦自2016年以來3連升，今年的平均開支是36.9萬元，較去年微升2%；而籌備婚禮開支中，最高消費項目仍是「婚宴酒席」，每對新人平花費18.5萬元，按年升4%。而今年禮金的中位數則維持在5萬元。

調查顯示，高級酒店擺酒的人情「公價」已加至1,400元。(iStock)

生活易《2019年結婚消費調查》於8月至9月，訪問1,297位於今年至2021年期間結婚的新人，結果發現，新人結婚開支自2017年起再錄升幅，今年的平均開支是36.9萬元，較去年微升2%。而籌備婚禮開支中，最高消費項目仍是「婚宴酒席」，每對新人平花費18.5萬元，按年升4%。相反，新人在「蜜月旅行」及「婚紗攝影」的平均消費分別錄得4%及5%跌幅，為3.8萬元和2.4萬元。

新人擺酒每圍平均開支逾一萬 尖沙嘴仍最受歡迎

行政總裁馬宗傑表示，今年新人平均擺酒圍數微跌至19圍，比過往兩年減少約一圍，而每圍平均開支逾一萬元。此外，今年有34%新人選擇在尖沙嘴擺酒，依然是最受歡迎的地方；其次九龍區和港島均有25%。

高級酒店人情「加價」16% 午間婚宴人情升幅最高

調查發現，各式婚宴場地中位數的人情「公價」於去年相若。不過，高級酒店人情則由去年的1,200元「加價」至今年1,400元，增幅達16%；而午間婚宴更由600元增至800元，上升33%，屬升幅最高的一項。酒會人情今年亦上升20%至600元。市場部經理周卓盈表示，由於晚宴場地較「搶手」，不少新人會改為中午擺酒，且覺得氣氛輕鬆，因此婚宴開支會稍微下降。

籌備過程中 新娘最不滿男方投放少時間參與

此外，新人籌備結婚過程中難免有分歧。有62%新娘表示，不滿男方在婚禮籌備時表現，當中不滿因素包括男方投放太少時間去參與（42%）、敷衍了事（27%）、孤寒或拒絕支付結婚開支（8%）等。調查又發現，29%新人表示婚後需與家人同住，48%新人指會買樓為婚後居所，但當中41%的置業首期需靠父母分擔，比去年上升5%。