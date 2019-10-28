【警方記者會】旺角店舖中催淚彈　謝振中：向負責人表達歉意

反修例風波持續超過5個月，昨晚（27日）在油尖旺再爆發警民衝突，期間再次出動水炮車，更有藥房及粉麵店被射中催淚彈。警方今日（28日）下午4時舉行例行記者會，就有店舖中催淚彈，警察公共關係科總警司謝振中回應指，如有商舖在警方執勤時受影響，警方會派出該警區人員，聯絡受影響的持份者。他對警方在過程中對他們造成的不便，表示歉意。

旺角一間藥房昨晚中了催淚彈，彈殼留在貨架上。（資料圖片／黃偉倫攝）

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及行動部總督察張靄兒下午4時會見傳媒。

昨晚（27日）衝突期間，彌敦道近港鐵油麻地站附近有藥房，中了一枚催淚彈，店內一名店員由義務救護員救出。謝振中今日在記者會上表示，警方在過去行動一向有留意到商舖、建築物和居民，在警方執行職務期間受影響，強調不希望見到有相關事情發生。

謝振中續指，如有商舖等受影響，警方會派出該警區聯絡受影響的持份者，就警方在過程中對他們造成不便表達歉意。惟他重申，選擇在西九龍搞「暴亂」的非警方，直言「警方執法係被動」。

警方出動水炮車射水。（盧翊銘攝／資料圖片）

就有傳媒拍攝到水炮車車內的顯示器清楚見到測距儀及紅色準星，質疑早前警方指誤射清真寺的說法。行動部高級警司汪威遜回應指，警方現時使用一些措施，以減低與「暴力示威者」接觸的機會，首先避免與示威者「肉搏」，同樣地減低示威者受傷的風險。

汪威遜續稱，要令措施行之有效，尤其在對象是一班人群的情況下，警方並不能控制僅當中的數個人「俾煙影響到」，而其他人則不會遭到影響。他表示，警方使用水劑的情況亦一樣。他強調因警方戰述上的一些限制，相信使用武器的效果的對象是一群人士，而非個別人士。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥（右）在會上澄清，水炮車顏色水的顏液並無害，是可以加入水中、亦可以加入水炮車使用的催液水劑中。（張浩維攝）

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥亦在會上澄清，有團體聲稱化驗水炮車使用的顏色水的樣本，推測顏色水有機會含有有害的催淚溶液。江永祥指為錯誤指控，續指顏色水的顏液並無害，是可以加入水中、亦可以加入水炮車使用的催液水劑中，強調可以配合水炮車使用。

江永祥表示，催淚水劑只會令受影響人士感到短暫不適，不會對人體造成永久影響，若有人中了催液水劑後，只要用大量清水沖洗，便能快速減低不適情況。