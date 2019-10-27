【萬聖節2019】5大吸睛造型難度有高低　其中一位冇氣質扮唔到！

距離萬聖節只差幾日，大家計畫好今年扮咩鬼未？適逢《小丑回魂2》（It Chapter Two）及由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER 小丑》於今年上映，相信今年的大熱造型必定非小丑莫屬。其實除了小丑之外，今年都有不少電視或電影角色都非常熱門，而外國網民就挑選了萬聖節打扮Top 5給大家參考，唔需要帶面具都能夠令人認唔出自己！

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1. 小丑 ─ 三件頭西裝加化妝好Easy

其實要扮小丑都唔算太難，造型要夠似，最緊要化好個妝，衣服都很容易找到。不過電影《JOKER小丑》的造型就比起《小丑回魂2》簡單得多，只要配搭好紅黃色三件頭西裝和皮鞋，再以人體彩繪顏料依照華堅馮力士在電影中的畫法，就能輕鬆完成。如果大家喜歡《小丑回魂2》中Pennywise的造型，步驟就比較繁複，先要化妝亦要尋找假髮，但衣服方面就很容易買得到，而造型的重點就是紅色氣球，大家千祈唔好唔記得！

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2. 黑魔后 - 化煙燻妝戴Colour Con最難搞

由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）和艾麗芬寧（Elle Fanning）主演的電影《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）近日上映，迪士尼電影或卡通人物角色一向都很受歡迎，而襯托萬聖節這個主題，相信大家都會偏向揀選反扮演派角色，而黑魔后亦是不錯的選擇。雖然黑魔后的服裝和頭套都不難買到，但化妝方面就很考功夫。首先要將面部化成白色，然後配合誇張的煙燻妝容和烈焰紅唇，加埋有色隱形眼鏡和假指甲片就能完成造型。

3. 《我們·異》中的Tethered - 做齊三件事即可出街嚇人

由《黑豹》女星Lupita Nyong'o和Winston Duke主演的驚慄電影《我們·異》今年3月上映，最令觀眾毛骨悚然的必定是主角一家四口的「Tethered」。他們清一色穿上紅色Jumpsuit，手上戴着皮手套，無論目無表情或者心寒微笑都令人感到心寒。加上無需要花太多時間化妝，只需要選購紅色衣服、涼鞋和金鉸剪就搞掂，絕對是今年萬聖節造型的重點推介。

4. 《權力遊戲》中的「龍母」Daenerys Targaryen - 冇氣質不用考慮

HBO神劇《權力遊戲》今年4月播出最終季，雖然劇情和角色去向都令劇迷不滿，但仍於艾美獎2019獲得32項提名，破了歷年最多提名獎項紀錄，更贏得戲劇組最佳劇集。有煲開的劇迷都應該知道「龍母」Daenerys Targaryen（Emilia Clarke飾）下場淒慘，估計今年萬聖節應該會有不少女士都會選擇妝扮成「龍母」來紀念她。不過要扮「龍母」絕對不簡單，首先樣貌要有氣質，找到合適的中世紀服裝後，重點就在於頭上的辮子，要成功Carry到整個造型的話，大家就要花時間練習了。

5. 《Black Mirror》中的Ashley O - 離婚人氣高個個爭住扮

被劇迷封為警世神劇的《Black Mirror》第5季於今年6月在Netflix上架，雖然今季演員陣容強勁，但全喪失《黑鏡》應有的深度，更被評為史上最差的一季，而主因就是Miley Cyrus主演的其中一集《Rachel, Jack and Ashley, Too》拖垮了。外國網民挑選由Miley Cyrus飾演的角色Ashley O的原因非常簡單，就是造型夠性感短裙和紫色假髮亦很容易買到，另外Miley Cyrus近月因離婚風波而成為搜尋率很高的新聞人物。