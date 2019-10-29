萬聖節演出疑政治審查　海洋公園員工擬罷工　園方：尊重員工意見

本周四（30日）就是萬聖節，海洋公園「哈囉喂」亦有不同演出及活動。不過，網上流傳海洋公園一個演出因有「香港」二字，被批含有政治意味，受到客人及傳媒投訴，園方高層下令表演單位更改節目內容，更撤換主持，事件引發員工擬發起10月31日萬聖節當天全員罷工。海洋公園回覆指，尊重表演者及員工就公園的活動及節目表達意見，並與員工一直保持溝通。

海洋公園早前邀請傳媒預覽他們的「哈囉喂」演出。（資料圖片／張浩維攝）

網上有消息指，海洋公園「哈囉喂」一個名為「地獄巨星賀台慶」的演出由8月開始排練，期間高層已多次審查內容，當時並無認為有問題。但有消息指，經過「藍絲」員工「篤灰」、網上有人發文批評、傳媒報道後，園方高層就要求演員修改演出內容，更撤換主持，即時安排後備人員頂上其位置，「演出一個完全乾淨無立場嘅演出」。網上消息續指，原本的演出內容包含「Are you ready? HongKong」及「香港人加油」等，但高層回應指，「HongKong/香港」二字並不政治中立，並帶有政治意味，拒絕再作任何更改，即使有演員辭演，高層仍繼續冷處理。

曾獲《人民日報》點名表揚愛國的藝人馬蹄露，昨天在微博發文讉責海洋公園，指海洋公園演出與反修例風波有關，更批評是「宣傳港獨，煽動仇警」，又呼籲市民罷去海洋公園。

事發後，有員工擬於10月31日發起全園罷工。海洋公園發言人回覆查詢時僅指，尊重表演者及員工就公園的活動及節目表達意見，並與員工一直保持溝通。