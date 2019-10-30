【萬聖節】傳有員工擬罷工　海洋公園取消周四「哈囉喂全園祭」

明日 （31日）是萬聖節，主要「慶節」地方之一的海洋公園，有聲稱是員工擬罷工，以示不滿萬聖節演出疑遭政治審查。海洋公園今晚（30日）突宣布，鑒於社會現今狀況及面對多方不同意見，再加上港島多區會有公眾活動，公園為顧及遊人和員工的安全，經過審慎考慮後，決定取消「哈囉喂全園祭」項目。 公園亦已將有關決定與相關同事溝通，公園謹對受影響的遊客致歉，持有海洋公園明晚門票的遊人，可於海洋公園官方網站查詢退票詳情。

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傳項目有「香港人加油」口號遭審查

昨日（29日）網上流傳海洋公園「哈囉喂」項目，一個名為「地獄巨星賀台慶」演出，由8月開始排練，期間高層已多次審查內容，當時並無認為有問題。但有消息指，經過「藍絲」員工「篤灰」、網上有人發文批評、傳媒報道後，園方高層就要求演員修改演出內容，更撤換主持，即時安排後備人員頂上其位置，「演出一個完全乾淨無立場嘅演出」。

網上傳聞續指，原本的演出內容包含「Are you ready?HongKong」及「香港人加油」等，但高層回應指，「HongKong/香港」二字並不政治中立，並帶有政治意味，但項目負責員工拒絕再作任何更改，即使有演員辭演，高層仍繼續冷處理。

事發後，有員工對此感到不滿，擬於10月31日發起全園罷工，日前一份疑演出人員向海洋公園方面發出的公開信，指擔心演出時公園會安排警員到場執勤，會影響場內的情況，並擔心人員的個人資料被公開而受到滋擾。

對於以上的未知之數及狀況，海洋公園發言人回覆查詢時僅指，尊重表演者及員工就公園的活動及節目表達意見，並與員工一直保持溝通。發言人指，「地獄巨星賀台慶」為今年「哈囉喂全園祭」的其中一個演藝項目，以娛樂遊人為目標，節目內容並不涉及對任何社會事件之取態，而因應觀眾對節目內容的意見及反應，會不時與製作團隊交流意見，調整演出內容及人手編排。

此外，對於有網上號召在公園外進行公眾活動，公園會密切留意情況發展，並作出適當安排，致力確保遊人安全。