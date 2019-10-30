【DQ黃之鋒】新華社：反中亂港必有代價　央視：打擊「港獨」氣燄

區議會選舉在即，唯一一名未被確認候選人資格的參選者、香港眾志秘書長黃之鋒經歷選舉主任三度查問後，最終於周二（29日）被通知提名無效。《新華社》和中央電視台分別以〈黃之鋒們，「反中亂港」必有代價！〉，以及〈亂港分子黃之鋒參選提名無效彰顯法治精神〉為題，直言香港眾志的成員「不擁護基本法、不效忠香港，被取消參選資格是理所當然」，而選舉主任的決定有助「打擊『港獨分子』的囂張氣焰」。

新華社的評論文章指黃之鋒不獲確認區選資格是「於法有據、於理應當的決定」，並稱「黃之鋒肆意詆毀、惡意曲解，試圖將法律問題『政治化』，為自己撈取政治資本的同時，也為反對派在選舉中造勢。」文章又批評香港眾志是個「鼓吹『民主自決』的激進組織」，其成員「不擁護基本法、不效忠香港，被取消參選資格是理所當然。」

另外，文章以「徹頭徹尾、如假包換的『港獨分子』、『叛國分子』」來形容黃之鋒，指他在修例風波爆發後尤其活躍，「明目張膽勾結外國勢力，瘋狂攻擊和抹黑『一國兩制』，煽動縱容暴徒搞亂香港。」文章反問：「這種試圖危害國家主權安全的『反中亂港分子』，有何資格參加區議會選舉？」

「一旦有合適機會就露出狐狸尾巴​」

文章以「黃之鋒們」來形容黃之鋒及其支持者，「一旦有合適機會就會露出狐狸尾巴，鼓吹和煽動『港獨』，把香港變成國際博弈的戰場，變成對抗中央、顛覆國家政權的基地。」如果黃之鋒進入地區工作，「將成為香港百姓的噩夢，將對香港造成長遠的傷害，對『一國兩制』的實踐也是有百害而無一利。」最後文章以「黃之鋒們，『反中亂港』必有代價！」作結。

中央電視台發表快評指黃之鋒在香港近日示威行動中，「不遺餘力煽惑、組織他人參與非法集結，支持暴力亂港勢力荼毒香港」，批評他「連續竄訪美國、德國，勾結反華勢力，不斷否認『香港是中國的一部分』」，做法「不僅違背香港的法律法規，更是對國家主權和『一國兩制』制度的公然挑戰。」

文章強調「黃之鋒的下場也給那些鼓吹『港獨』的跳樑小醜們敲響了警鐘」，並以嚴詞警告：「任何企圖以出賣香港為個人謀取政治資本的圖謀都不會得逞」。