【逃犯條例】6.9、6.12暫拘71人　無人涉暴動罪

反修例風波持續近5個月，多名示威者被捕。保安局局長李家超今日（30日）以書面回應議員質詢時表示，截至10月17日，因應6月9及12日示威而被拘捕的示威者，分別有32及39人，即兩日已合共71人。根據其回覆，被捕者未見涉及暴動罪。 在6月12日的示威中，其中5人於醫院被拘捕。李家超表示，如醫護人員發現求診者有可疑傷勢，會通知警方跟進；警員於急症室發現病人有可疑傷勢，亦會主動跟進案件。

民陣表示，6月9日有103萬人遊行反修例。（資料圖片／李澤彤攝）

公民黨立法會議員楊岳橋及陳淑莊分別於立法會提出書面質詢，查問關於反修例示威的事宜。李家超以書面表示，截至10月17日，因應6月9日的示威，共拘捕32人，包括30男2女，年齡介乎18至41歲，涉嫌非法集結、襲警及阻礙警務人員執行職務等罪行。

至於6月12日，亦一共拘捕39人，包括36男3女，年齡介乎14至57歲，涉及在公眾地方擾亂秩序、非法集結、襲警等，但未見有人被控暴動罪。

李：醫護覺傷勢可疑會報警

當日有5名示威者於醫院被拘捕，陳淑莊問到，警方如何得知示威者身處公立醫院急症室。李家超表示，警方會在不同情況下到醫院，包括收到報案後，到醫院向報案人或相關人士了解情況。另外，如醫護人員發現求診者有可疑傷勢，如懷疑傷勢牽涉刑事成分的事件，就會通知警察跟進。同時，如果駐守急症室的警員在大堂發現有求診者，包括受害人或疑犯有可疑傷勢，都會主動跟進相關案件。

李家超表示，如醫護人員發現求診者有可疑傷勢，會通知警方跟進。（資料圖片）

楊岳橋問到，警方在6月9日示威中，一共動用多少胡椒噴霧、胡椒水劑，以及使用警棍的詳情。李家超表示，警方方綜合記錄當日晚上至翌日凌晨在中區政府總部及附近一帶，包括立法會示威區及夏慤道，曾使用過胡椒噴劑及警棍的事件。他又指，6月初至10月初，一共有超過400宗相關示威，警方在混亂場面間，會以事件宗數為單位，向公眾交代使用上述武器的使用情況。