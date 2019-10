【逃犯條例】林鄭向商界宣告「我不言休」　信能為港找到和平道路

特首換人的傳言仍言猶在耳,林鄭月娥繼昨天稱仍然有熱誠和承擔為港人服務,今日(30日)向商界大談香港出路時亦表明,「我們不會休息,我不會休息。(We will not rest. I will not rest)」,她信自己能為香港未來找出一條和平的道路。

特首換人的傳言仍言猶在耳,林鄭月娥昨天稱仍然有熱誠和承擔為港人服務。(梁鵬威攝)

林鄭早上出席一場貿易會議,林鄭以英文致辭時提及現時香港局勢,指政府現時首務是盡快停止暴力、恢復秩序,「香港警察展現勇氣和克制,政府每一部門亦一起決意達至此目標(The HK police which has displayed courage and restrain as well as every agency in the government are working in consent with determination to achieve that single objective)」,待社會回復平靜後便解決深層次問題。

她強調,未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治,她提出,一定要找出方法,讓分裂的社會重拾信任,她說:「我們不會休息,我不會言休(We will not rest. I will not rest),直至我們為香港未來找到一條和平、和諧和包容的道路。又說:「如果你問我有沒有信心達到此遠景?我有!(If you ask me if I have confidence in that vision? I do.) 香港不屈不撓的精神會幫助我們渡過這挑戰時刻。」