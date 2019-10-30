北大嶼山醫院未如期啟用住院床　陳肇始：同一聯網內已有相應服務

2013年起啟用的北大嶼山醫院現時開設24小時急症室及部份專科門診服務，有立法會議員在今日（30日）的大會上質問當局未如期啟用住院服務，令東涌居民需跨區求診，專科服務亦僅有7科，有違當局所訂將北大嶼山醫院視為全科醫院的目標。 陳肇始坦承現時啟用病床方面有限制，但她強調醫管局規劃醫院服務時以聯網為單位，北大嶼所屬的九龍西聯網有其他醫院如瑪嘉烈醫院能提供相應服務，互相發揮作用，為同一區域內病人提供適切治療。她又透露，北大嶼山醫院剛於今年10月初開展婦科專科門診服務，並加強兒科的門診服務。

陳肇始稱北大嶼山醫院目前為區內居民提供24小時急症及延續護理服務。（資料圖片／梁鵬威攝）

北大嶼山醫院的空置率一直為人詬病，即使一直有逐步啟用病床，但至今仍未能開展住院服務，身兼東涌區議員的立法會議員周浩鼎今日在立法會大會上，質問當局對北大嶼山醫院的定位是全科醫院，但未有住院服務，病人仍需特地乘車前往葵涌的瑪嘉烈醫院求診；鄭松泰提及醫院徒有24小時急症、但無24小時緊急手術服務；李國麟亦質問，北大嶼只得7個專科，與醫學專科學院所指「全科醫院」需齊備15個專科的定義不同，促當局按東涌的人口及用量增加其他專科服務。

陳肇始回應稱，當局規劃醫院以聯網為單位，在同一聯網內已有其他醫院如瑪嘉烈醫院、明愛醫院等提供不同的服務，令同一區域內居民可享用適切醫療，她續指，北大嶼山醫院目前為區內居民提供24小時急症及延續護理服務，亦已在今年10月初開展婦科專科門診服務，醫管局會密切監察區內居民需求再作有需要的轉變。

她又指，現時北大嶼山醫院有病床的限制，料本年度可增至120張病床，待第二期發展，即第二個十年建院計劃落成後料可增320張床，即合共可提供500張床，將適時相應增加服務。不過她承認新醫院有人手短缺問題，重申會繼續人手規劃的工作及已預留資源予醫管局挽留公院人手。