【區議會選舉】候選人搞免費服務拉票即犯法　選民接受或違法

區議會選舉本月24日舉行，選舉拉票進行如火如荼。有關2015年11月舉行的區議會選舉投訴，廉政公署截至今年10月共接收到1,099宗。在過往區議會選舉中，曾有候選人為選民提供利益如平價一日遊、茶宴、其他形式的娛樂或服務等，並在活動期間拉票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，最終被判入獄。 廉署廉潔選舉事務統籌于慧芬接受《香港01》專訪時表示，免費車輛接送、量度血壓、身體檢查等服務，均是利益的一種，只要提供服務現場有任何候選人宣傳品，或有任何人進行拉票活動，誘使選民投票，即屬違法。除候選人外，于慧芬亦提醒作為選民，若無合理辯解接受利益作為投票予候選人的誘因，亦可能違法。 （系列四之一，逢周五刊出）

2019年區議會選舉已開始，廉政公署提醒候選人要留注各種可能涉及賄選的行為。（資料圖片）

上屆選舉投訴達1100宗

不少上屆區議員經已宣布參選2019年區議會選舉，爭取連任。廉署截至今年10月共接獲1,099宗有關2015年11月舉行區議會選舉的投訴，當中主要涉及選舉申報書相關指控。另外，涉及懷疑在選舉中賄賂選民或其他人的投訴有115宗，涉及在選舉中向他人提供茶點或娛樂的投訴則有32宗。

廉署廉潔選舉事務統籌于慧芬指出，參選人提供免費車輛接送、量度血壓、身體檢查等服務，均有可能違法。（羅君豪攝）

為長者提供免費身體檢查 候選人賄選成立

廉潔選舉事務統籌于慧芬表示，在作為現任區議員或選舉候選人，為區內居民提供服務時需要加倍留意。過去就曾有時任區議員在競逐新一屆區識會議席的選舉期期間，曾聘請多名護士學生，在選區內擺設攤檔，向長者提供免費身體檢查，例如量血壓、度高、磅重等。惟該候選人在其攤檔附近擺放其競選海報，同時指示護士學生協助派發印有候選人名字的贈品，提醒居民投票予該候選人；在提供身體檢查服務期間，候選人更佩戴選舉肩帶向接受服務的居民拉票。

即使該候選人在其區議員任期內，已定期為居民提供同類身體檢查服務，但由於在選舉期內提供服務，該候選人派禮物和佩戴選舉肩帶等行為，明顯是為誘使選民投票予他。經審訊後，該候選人最終被判違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第11條，向選民提供利益以換取選票罪名成立，被判入獄9星期。

選民坐免費車去投票 有可能都違法

于慧芬亦提醒除了候選人外，選民亦要小心在選舉期接受任何服務，有可能會觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。她舉出投票日容易墮入法網的例子，過往不時有人士或團體會在選舉投票當日，為選民提供免費交通或以輪椅接載選民到票站投票，惟免費車輛服務可屬法例上所指的「利益」，當提供服務者在提供免費交通服務是為慫恿選民投某候選人一票，便有可能觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第11條。

另外，于慧芬亦指出，若選民在無合理辯解而接受上述車輛服務，作為投票予提供免費車輛服務的候選人的誘因，亦可能違法。至於有機構或團體單純為方便選民而安排車輛服務，當中既沒有促使或阻礙任何人當選，亦沒有誘使選民投票予某或某些候選人，又或不投票予某或某些候選人的話，于慧芬則指《選舉（舞弊及非法行為）條例》沒有對此施加限制。