【區議會選舉】黃之鋒批選舉主任判斷如傳心師　積極考慮選舉呈請

區議會選舉在即，香港眾志黃之鋒卻因政治立場，成為史上首位，亦是本屆唯一被選舉主任取消資格的區議會參選人。 黃之鋒今早（30日）出席商台節目《在晴朗的一天》出發時表示，選舉主任蔡亮取消他參選資格的理據匪夷所思及令人感到諷刺，因對方一邊查問其政治主張，卻同時因他在回覆時「進一步闡述政治理念」而DQ他；他又質疑，選舉主任稱其並非真心擁護《基本法》，形容對方是「傳心師」，以讀心術、測謊機的形式揣測其內心。他認為，選舉主任的DQ理據，顯示對方找不到合理的法律理據拒絕他入閘，反映DQ他是北京政府的國策。 黃之鋒表示，未來日子會積極考慮提出選舉呈請。

黃之鋒表示，DQ他，是諷刺的狀況，因今次有候選人回覆選舉主任查問時表示不主張港獨，但闡述香港有條件成為獨立國家，而仍然得以入閘。他質疑，自己卻因「迫不得已妥協」而被選舉主任DQ。（資料圖片/羅君豪攝）

黃表示，DQ他，是諷刺的狀況，因今次有候選人回覆選舉主任查問時表示不主張港獨，但闡述香港有條件成為獨立國家，而仍然得以入閘。他質疑，自己卻因「迫不得已妥協」而被選舉主任DQ。

他指，未來日子會積極考慮進行選舉澄清，但相信呈請「拖得嚟」，都要到區議會選舉任期一半過後，才有結果，故公眾不會對選舉澄清有太大期望，而對於下屆立法會選舉的影響，他就指要視乎法庭判決日程，而結果或涉及未來補選，故選舉澄清對立法會選舉關鍵。

他又質疑，無論《人民日報》，還是中央電視台等內地官媒，都評論DQ他，是「打擊港獨頭目的氣焰」，他反問，選舉主任是否夠膽逆北京意思。

他又表示，因為他在國際社會的倡議工作，讓北京千方百計剝奪他政治權利，「放長雙眼睇，佢取消我幾多次參選資格」。

黃其後轉到港台出席電台節目《千禧年代》時表示，自己今次不以香港眾志秘書長身份參選，是因為眾志轉型後，不再是政黨，正如同「梁耀忠唔會以支聯會身份參選」。他又認為，是否DQ他，並非只是他是香港眾志成員這麼簡單，因選舉主任以揣測形式判斷他內心想法是否擁護《基本法》。