【逃犯條例】張翔被斥欠誠意　港大生警告周五中午直接到校長室

反修例風波持續，有香港大學學生於早前發起聯署，要求校長張翔回應四大訴求，包括發出聲明譴責警方及政府。截至本月28日，聯署人數已經達到3,200人。張翔其後發出電郵，稱「譴責所有暴力」，未有直接應允學生要求。守護港大聯署小組將於今晚（31日）7時半舉行記者招待會，宣佈行動升級，同時邀請張翔到場討論。惟未見張出現。 聯署小組認為張翔回覆不可接受，若校方明晚（31日）7時前仍沒進一步回應，將拒絕做「筆友」，在周五（11月1日）中午12時前往校長辦公室與校長直接展開對話。

港大聯署小組今晚舉行記者會，現場擺了張翔肖像。（李澤彤攝）

學生斥張翔電郵回應「毫無重點、言之無墨」

久未露面的港大校長張翔今早出席中學校長會舉辦的教育論壇，離開時避開傳媒。張翔下午與少數學生閉門會面後，曾現身回應其他學生質詢，但沒有正面回應如何幫助被捕學生，離開前在學生施壓下，稱會考慮舉行公開會面。學生不滿其解釋，其後步行往校長府上尋人。

聯署發起人藍同學在記者會開始時宣讀「不自殺聲明」，並批評張翔日前的電郵「毫無重點、言之無墨」，只譴責「破壞幾塊玻璃的香港人」，卻不去譴責「用武力超過一萬倍、用實彈」的香港警察，認為張翔回覆「完全不能接受」。

96%受訪者贊同行動升級

他補充，早前透過問卷收集港大人意見，截至今午4時，收到141個回覆，當中96%受訪者把張翔的電郵回覆評為3分或以下，過半數人更直接評為0分；96%受訪者認同若張翔拒絕回應，應行動升級；另有超過8成受訪者願意參與升級行動。

學生不滿張翔答錯被捕學生人數

藍同學強調，並非強逼張翔作出政治表態，但認為學生有權會見校長，直言這是「合理要求」，重申校長除了支援被捕學生，亦有責任譴責「警暴」，避免日後有同類事件發生。至於「收貨」條件，他認為至少舉辦對話會及提供相關資訊，展示其對話誠意。若最後行動升級，他指小組只會要求校長回應聲明，但強調並非「大台」，不會控制同學採取什麼行動。

對於張翔曾閉門與少數學生會面，其後僅與學生對話數分鐘，藍同學質疑校長誠意及對被捕人士資訊的了解程度，「（今日）連幾多個港大人被捕都答錯！」被問及對中大與港大校長的評價，他認為中大校長段崇智做到「關愛學生」，反之張翔今日態度與7月的對話會如出一轍，「口講關愛學生，但最後去咗邊度？」

若校方提出閉門會面，另一小組成員「明德格物」（化名）表示，視乎對話規模、參與人數等，即使只邀請學生代表，仍要看其他同學的反應，重申校長保護學生不應是「期望」，而是「責任」。港大生書面邀請張翔到記者會參與討論，交代校方立場，並為其留位，但至記者會完結仍未見校長出現。

有香港大學學生於早前發起聯署，要求校長張翔回應四大訴求，包括發出聲明譴責警方及政府；承諾不會容許警方進入校園範圍進行任何搜捕；承諾主動接觸並協助被捕同學；舉辦對話會，以顯示與學生同行。惟張翔僅以電郵重申「譴責所有暴力」，引起學生不滿。

守護港大聯署小組呼籲，若校方在本周四（31日）晚上7時前沒有進一步的回應，將會在周五（11月1日）中午12時正，一同前往校長辦公室與校長直接展開對話。