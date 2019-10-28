月尾島交通美食｜海洋列車連接仁川站　沿線周邊3間必食名店推介

不少韓國綜藝、電視劇經常去仁川和月尾島取景，吸引粉絲們特地去仁川一帶遊玩。除了地鐵仁川站附近的中國城和松月洞童話村，鄰近的月尾主題樂園及月尾文化街也是人氣景點。以往前往月尾島，需要由地鐵仁川站轉巴士，或者轉乘的士到達。 不過，通往月尾島的最新交通「月尾海洋列車」在10月8日正式開通，大家以後可以更輕鬆地遊月尾島了！《香港01》旅遊記者特地為大家找來列車站附近的3間必食名店，讓大家在仁川輕鬆搵食。

月尾海洋列車停靠4個站，分別為月尾海洋站（鄰近地鐵仁川站）、月尾公園站、博物館站和月尾文化街站，全長6.1公里，軌道離地18米。大家可以一邊乘坐列車到達月尾島各處，一邊欣賞月尾島的海景和城市面貌。月尾海洋列車每10分鐘一班，環繞全島一圈需時35分鐘。無論你在哪個站下車，之後還可以免費乘坐多一次。因此，大家以後只要乘坐月尾海洋列車，就可以輕鬆玩轉仁川周邊的中國城、童話村、月尾主題樂園等重點景點。

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【INFO】月尾海洋列車 營運時間： 4月-10月 星期二至四 10:00-18:00；星期五至日/假日 10:00-21:00 11月-3月 星期二至星期日 10:00-18:00（逢星期一休息） 收費： 成人 8000韓圜 / 青少年及長者 6000韓圜 / 兒童 5000韓圜 開通紀念特別優惠價（12月31日前）： 成人 6000韓圜 / 青少年及長者 5000韓圜 / 兒童 4000韓圜

另外，記者根據月尾海洋列車所達之處，找了3間韓國人也大推的必食名店，讓大家遊玩之餘，也可以就地醫肚。

【1】燕京大飯店 —— 《Running Man》推介白炸醬麵、仁川中國城最佳美食店

只要有看韓國綜藝《Running Man》，大家都對仁川的中國城略有所聞，因為《RM》成員曾到當區做任務，品嘗各式特色炸醬麵。當時主持金鍾國和宋智孝就到了燕京大飯店品嘗白炸醬麵。

燕京大飯店代的代表菜有白炸醬麵、糯米糖醋肉和鐵板油淋鴨。但每個到訪的客人，幾乎都會叫一份其他地方很少見的白炸醬麵。

《香港01》飲食版記者曾到中國城試過白炸醬麵，它不像傳統韓國炸醬麵般味濃，入口像較清淡的忌廉，又有種台灣燴麵的感覺，味道不俗。

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燕京大飯店 地址：仁川中區北城洞三街 5-1 營業時間：每日 10:30-21:30 電話：032-765-7888

【2】英格蘭王豬排 —— 《請回答1988》拍攝地、舊式平價炸豬排

韓劇《請回答1988》中，正煥一家四口一起慶祝媽媽美蘭的生日，就到過這間英格蘭王豬排拍攝。餐廳的裝潢保留著舊時開店的模樣，讓人彷彿置身在劇中。這間食店更曾被韓國知名美食家白鍾元以「炸豬排三大天王」介紹過，因此十分出名。

除了招牌的王炸豬排，這食店的芝士炸豬排和炸豬排配炸魚都很值得推薦。

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英格蘭王豬排 地址：仁川中區仁峴洞 26-8 營業時間：每日 11:30-21:00（平日 15:00-17:00休息；逢星期一、節日休息） 電話：032-772-7266

【3】全羅道大王烤貝殼和刀削麵 —— 望著無敵大海景食烤貝

月尾文化街上有各式餐廳和魚生店，唯獨這間「全羅道大王烤貝殼和刀削麵」總是人流不絕，而且在韓國美食網頁的推介之中。假如你想吃烤貝，又想吃魚生，不妨點一份魚生刺身加雜錦烤貝的套餐，能夠一次滿足你兩個願望呢！

記者十分推薦大家在近黃昏的時分去用餐，因為月尾島的日落十分出名，在開揚的食店2樓，看著夕陽食烤貝很有情調呢！

🦐🦐🦐 點擊圖片看全羅道大王烤貝殼和刀削麵美食 🦐🦐🦐

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