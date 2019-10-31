【龍門冰室】老闆張俊傑撐年輕人　員工遭電話粗口滋擾、叫假外賣

著名「黃店」龍門冰室早前遭大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂。龍門冰室老闆張俊傑今日（31日）於電台節目中指，其餐廳亦受到電話滋擾，更不斷對職員以粗言穢語責罵，亦有人以電話叫外賣卻無人領取付款等，只好教導員工「扮聽唔到」。張又感激早前冰室被破壞後，仍有大批市民在「冰室溶溶爛爛都嚟幫襯」，並指會繼續支持年輕人。

早前龍門冰室紅磡寶其利街分店遭到破壞。（資料圖片）

受假外賣滋擾 教員工有來電顯示才接單

早前龍門冰室紅磡寶其利街分店遭到破壞，張俊傑今日於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，沒有報警是因為不信任警方，亦認為警方不會真心幫助，「都係叫我去協助調查問幾個鐘。」他又指，冰室經常受到電話滋擾，亦有人「落假外賣」，他教導員工有來電顯示的電話號碼才接受外賣訂單。

龍門冰室推出學生優惠，推出免費餐予中學生、大專學生，因此被認為是「黃店」。張俊傑解釋，推出免費學生餐是因為知道不少年輕人為香港爭取自由而要捱餓，希望可透過學生支持年輕人。他又指，現時每個月都會花費10多萬，在有遊行集會的日子購買健康飲品及製作食品，放在冰室門外免費讓市民取走。

日前有示威者破壞一間位於屯門海麗花園地下、屬富臨集團旗下的龍門冰室。（資料圖片）

日前有示威者破壞一間位於屯門海麗花園地下、屬富臨集團旗下的龍門冰室。張俊傑表示，約7年前與家人於屯門龍門居開設第一間龍門冰室，其後又開設多間分店。富臨集團就透過中間人與他聯絡，並成立公司經營一同海麗花園的分店。張又稱，其後被富臨集團「踢走」，未能取得海麗花園分店鎖匙，連營業額等亦無從得知，因此張於今年已將相關股份全部轉讓予朋友，故富臨集團旗下的龍門冰室與他們已無關係。