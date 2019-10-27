【龍門冰室】CCTV影像曝光　五蒙面漢持鐵錘　大肆破壞20秒

龍門冰室紅磡分店日前(24日)遭大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂，一批食客得悉消息後蜂擁而至光顧支持。龍門冰室今早（27日）於社交媒體，公開閉路電視影像，影像中顯示約五名蒙面漢手持鐵錘等物品，在店內大肆破壞20秒，及後逃去。

五蒙面兇徒於店內大肆破壞。（龍門冰室專頁）

五蒙面漢20秒大肆破壞

早前被大肆破壞的龍門冰室，今早（27日）於社交媒體上發文表示，經電腦部人員維修後，已修復當日被破壞的紅磡分店CCTV，並公開影像。帖文續指，從閉路電視片段可見，當時有約五名蒙面兇徒，於20秒內在店內進行破壞，又指當時有一名在店內等待開門的老翁受驚，而一名灰衣漢更於逃走期間意外跌倒。

根據公開的閉路電視影像顯示，有約五名蒙面漢店內大肆破壞，部份人更手持鐵錘等物品，將店內桌子、椅子掃倒，又打碎靠牆的玻璃，店內一片凌亂；其中一名灰衣男子疑逃走時，意外跌倒。另外，閉路電視片段可見，當時有一名老翁坐在店內。