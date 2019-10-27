【龍門冰室】CCTV影像曝光　五蒙面漢持鐵錘　大肆破壞20秒

撰文：凌逸德
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龍門冰室紅磡分店日前(24日)遭大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂，一批食客得悉消息後蜂擁而至光顧支持。龍門冰室今早（27日）於社交媒體，公開閉路電視影像，影像中顯示約五名蒙面漢手持鐵錘等物品，在店內大肆破壞20秒，及後逃去。
五蒙面兇徒於店內大肆破壞。（龍門冰室專頁）
五蒙面漢20秒大肆破壞
早前被大肆破壞的龍門冰室，今早（27日）於社交媒體上發文表示，經電腦部人員維修後，已修復當日被破壞的紅磡分店CCTV，並公開影像。帖文續指，從閉路電視片段可見，當時有約五名蒙面兇徒，於20秒內在店內進行破壞，又指當時有一名在店內等待開門的老翁受驚，而一名灰衣漢更於逃走期間意外跌倒。
根據公開的閉路電視影像顯示，有約五名蒙面漢店內大肆破壞，部份人更手持鐵錘等物品，將店內桌子、椅子掃倒，又打碎靠牆的玻璃，店內一片凌亂；其中一名灰衣男子疑逃走時，意外跌倒。另外，閉路電視片段可見，當時有一名老翁坐在店內。
龍門冰室紅磡分店早前遭大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂。（資料圖片／黃偉民攝）
上月遭毀壞 大批食客得悉到場支持
龍門冰室自九月開始推出學生優惠，推出免費餐予中學生及大專生，一直表態高調支持反修例、又於社交媒體上表示「與香港人同行」，吸引大批食客支持。本月24日，龍門冰室於專頁上表示，位於紅磡的分店遭人「打爛晒啲嘢，服務可能有少少受阻」，其櫥窗玻璃碎裂，收銀機屏幕及兩部電腦亦受損，需要改以人手寫單；大批食客得悉事件後，連日蜂擁而至光顧支持冰室。
昨日（26日）有網民發起「黃店存貨壓力測試」活動，龍門冰室早止已有大批市民到場支持，並在門外貼上「連豬圖」並形成小連儂牆。