將軍澳新政府大樓擬設牙科診所、幼兒中心　服務僅公務員限定捱轟

政府計劃於將軍澳67區興建四幢新的政府大樓，以重置灣仔的入境事務大樓、稅務大樓及灣仔政府大樓的政府辦公室，聯用大樓亦將設衞生署轄下的牙科診所及由社署提供的幼兒託管服務，惟有指有關服務只為公務員提供，有居民批評措施未能惠及區內居民。

即將於將軍澳67區動工的四幢新的政府大樓中，其中一幢政府聯用大樓將設置衞生署轄下的公務員診所及牙科診所，而有關牙科診所亦只為公務員及合資格人士提供服務。衞生署在向西貢區區議會提交的文件中指出，該政府牙科診所主要是負責履行政府在僱用公務員合約上，訂明給予公務員、退休公務員及其合資格家屬的牙科醫療福利的聘用條款，因此服務對象主要為這些人士，署方又預計，該診所全面運作後，每年的就診人次逾4萬7千人。

政府計劃於將軍澳67區興建四幢新的政府大樓，除了會重置入境處總部外，其中一幢聯用大樓亦將設衞生署轄下的牙科診所及由社署提供的幼兒託管服務。（立法會）

將軍缺政府牙科診所 長者需赴觀塘、西營盤求診

西貢區區議員何民傑指，署方在會議上強調，政府過往已就特別牙科治療需要的人士，推出了一系列措施作出支援，又指現時已有11間政府牙科診所，每周騰出特定時段，為市民提供免費緊急牙科治療。但何民傑指，「那11間中，沒有一間是位於將軍澳的，而政府現時亦沒有打算增加提供牙科街症服務的診所。」他表示，現時區內不少長者都會到有提供街症服務的觀塘牙科診所，或西營盤的菲臘牙科醫院求醫，兩者都需輪候多時。

區議員轟將軍澳南公營普通科門診「零服務」

雖然政府有推出措施，為長者提供醫療券、牙科治療費用津貼，以供他們使用私營市場提供的牙科服務，然而，何民傑指區內的私營牙科服務亦不足夠：「私家診所服務的需求都如此逼切，更何況公營服務？既然有新場所可以使用，是否應該檢討現時的服務是否足夠？」除了牙科診所外，他亦指區內的公營普通科門診診所並不足，「將軍澳南可說是零服務」，故認為政府在計劃興建新大樓時，不應只為公務員提供員工福利，亦要照顧居民的需要，希望新的牙科診所可提供街症服務。

衞生署擬於將軍澳一幢新的政府聯用大樓設牙科診所，惟只為公務員、退休公務員及其合資格家屬提供服務，亦沒有打算接收街症。（資料圖片／歐嘉樂攝）

擬設幼兒中心 為政府員工提供百個服務名額

除了衞生署轄下的診所外，社會福利署亦計劃以先導形式，在新的聯用大樓內設置一所由非政府機構營運的附設幼兒中心，提供約 100 個三歲以下幼兒照顧服務名額，不過，有關服務亦只為政府員工而設。西貢區區議員陳繼偉指，早年到韓國浦項考察見到有關託兒措施後，曾向時任勞工及福利局局長的張建宗作出提議，但強調當時並無提出服務只供公務員使用：「讓市民先行，這是常識。如只服務公務員，就太可惜了。」

社署：如有剩餘名額將考慮開放予公眾人士

社署回覆區議會時指，該附設幼兒中心的營運詳情尚有待落實，如有剩餘名額，政府會考慮開放予公眾人士使用，而據署方的資料，截至今年3月，西貢區內共有 34 所獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心，合共提供逾3800個照顧服務名額予3歲以下幼兒， 整體使用率為 38%，強調區內「暫託幼兒服務」及「延長時間服務」服務名額充足。

西貢區區議員陳繼偉指，早年到韓國浦項考察見到有關託兒措施後，曾向時任勞工及福利局局長的張建宗作出提議，但強調當時並無提出服務只供公務員使用。（陳繼偉提供）

社署又指，政府亦資助香港家庭福利會在區內營辦 「鄰里支援幼兒照顧計劃」，為有需要的九歲以下兒童家長提供具彈性的幼兒照顧服務，而署方亦一直評估西貢區的服務需要，故計劃從市場購置3所合適的物業， 並擬於區內的發展項目開設提供全日制託兒服務名額的資助獨立幼兒中心，計劃的可行性仍有待與相關部門研究。

區議員倡增區內名額惠及居民

陳繼偉認為署方將幼稚園的服務計算在內是玩數字遊戲，認為區內為3歲以下幼兒提供的託管服務並不足夠，而政府聯用大樓提供的100個亦名額太少，希望政府可以多加20、30個可讓區內區民申請的名額，令措施可以惠及居民。不過，社署在會議上指需對建議再作詳細研究，「又不是要求興建學校，只是加幾十個位，為何又要研究、又要報告？」他又批評政府一方面推出社區保姆政策，一方面指對增加幼兒託管名額要多做研究，顯出政府的政策不一：「將如此珍貴的臨海地批給政府興建大樓，最後居民無法享用服務，這和地區的期望有一定落差。」