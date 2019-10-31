港島西骨科最長要等3年半　內科最長輪候時間急升4個月至近3年

公立醫院的專科門診服務輪候時間一直為人詬病，醫管局今日（31日）公布最新的專科門診輪候時間。穩定新症當中，港島西聯網的骨科繼續「奪冠」，最長輪候時間達186星期，即大約3年半。同一聯網的內科最長輪候時間亦攀升4個多月，達150星期，即接近3年。 新界西聯網婦科的平均輪候時間同樣延長4個多月，達68星期，即1年零3個月。

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醫管局每隔三個月公布一次專科門診輪候時間，今次公布的輪候時間由去年10月1日計算至今年9月30日。

3個月前，港島西聯網的骨科已經在眾多專科中「奪冠」，新症最長需等候195星期，而今天公布的數字顯示該科最長輪候時間稍稍回落至186星期，即大約3年半，仍然「冠絕全港」。

而「亞軍」落在「苦等常客」九龍東聯網的眼科，最長輪候時間達157星期，即3年左右。

港島西內科​及新界西婦科 輪候時間上升4個月

港島西聯網的內科最長輪候時間攀升4個多月，達150星期，即接近3年，一躍成為「季軍」。

而新界西聯網的婦科亦值得關注，平均輪候時間比3個月前延長4個多月，達68星期，即1年零3個月。

多間醫院聯網的骨科門診輪候時間非常長。（資料圖片／張浩維攝）

7個聯網當中，九龍東及九龍西幾乎各專科的輪候時間均有上升趨勢。其中九龍西聯網的耳鼻喉科最長輪候時間增加了2個多月，達147星期，即大約2年零9個月。

新界東精神科最長輪候時間下降4個月

至於新界東聯網的精神科最長輪候時間縮短接近4個月，至98星期，即大約1月零10個月。