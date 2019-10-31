港島西骨科最長要等3年半　內科最長輪候時間急升4個月至近3年

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

公立醫院的專科門診服務輪候時間一直為人詬病，醫管局今日（31日）公布最新的專科門診輪候時間。穩定新症當中，港島西聯網的骨科繼續「奪冠」，最長輪候時間達186星期，即大約3年半。同一聯網的內科最長輪候時間亦攀升4個多月，達150星期，即接近3年。

新界西聯網婦科的平均輪候時間同樣延長4個多月，達68星期，即1年零3個月。

+4
+3
+2

醫管局每隔三個月公布一次專科門診輪候時間，今次公布的輪候時間由去年10月1日計算至今年9月30日。

3個月前，港島西聯網的骨科已經在眾多專科中「奪冠」，新症最長需等候195星期，而今天公布的數字顯示該科最長輪候時間稍稍回落至186星期，即大約3年半，仍然「冠絕全港」。

而「亞軍」落在「苦等常客」九龍東聯網的眼科，最長輪候時間達157星期，即3年左右。

港島西內科​及新界西婦科　輪候時間上升4個月

港島西聯網的內科最長輪候時間攀升4個多月，達150星期，即接近3年，一躍成為「季軍」。

而新界西聯網的婦科亦值得關注，平均輪候時間比3個月前延長4個多月，達68星期，即1年零3個月。

多間醫院聯網的骨科門診輪候時間非常長。（資料圖片／張浩維攝）

7個聯網當中，九龍東及九龍西幾乎各專科的輪候時間均有上升趨勢。其中九龍西聯網的耳鼻喉科最長輪候時間增加了2個多月，達147星期，即大約2年零9個月。

新界東精神科最長輪候時間下降4個月

至於新界東聯網的精神科最長輪候時間縮短接近4個月，至98星期，即大約1月零10個月。

【醫療券】專科門診輪候時間長又長　如何「改良」醫療券紓困？　
【流感高峰】年初三公院服務需求已回升　3急症室輪候時間逾8小時
港島西骨科門診輪候時間急升近8個月　新症最長需等逾3年
公院骨科輪候時間長　新界東成重災區病人最耐需等3年
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。