【逃犯條例】店舖業主要求租戶購千萬保額保險　業界：食肆投保增

行政長官林鄭月娥昨（10月31日）出席香港商界聯席午餐會，在答問環節中，有零售商指，旗下店舖經常受催淚彈影響，惟政府將示威活動定性為「暴動」，令其未能向保險公司索償；有業主要求其額外購買大額保險，保額需高達約千萬元，否則不續租，令其雪上加霜。 有保險業界人士表示，近月多了餐飲業店舖購買保險，尤其位於示威頻繁地區，「除了被針對的店舖，亦有商戶擔心殃及池魚，就額外投保。」保費金額視乎涵蓋範疇，一般涉及勞工保險的保費會較貴。此外，因保險公司今年的賠付上升，預計部分高風險行業的下期保費會提高。

近期的示威衝突，不少被視為支持政府的店舖，被示威者破壞，亦有店舖「無辜」遭警方射入催淚彈。（資料圖片 / 張浩維攝）

年輕企業家質問林鄭如何協助中小企

近期的示威衝突，不少被視為支持政府的店舖，被示威者砸爛或縱火破壞，亦有店舖「無辜」遭警方射入催淚彈。林鄭月娥在商界午餐會表示，香港不論對外和對內都正面對困難和挑戰，其中不同政見人士、港鐵站及商店被示威者破壞及縱火等，令本港經濟受重擊。香港要回復正常，先要止暴制亂，同時港府會盡力吸引更多國際活動來港進行。

有出席的年輕企業家發問時指，旗下位於北角等地區的民生物品零售店舖，時常受催淚彈影響，並批評政府將示威活動定性為「暴動」，令其無法向保險公司索償。他批評政府推出的多項支援中小企措施，申請門欄過高及審批時間冗長，令中小企未能真正受惠。

這位不願透露自己及店舖資料的企業家其後補充，舖位業主要求他購買千萬元保額的保險，才肯續租給他，令他經營上遇到困難。

林鄭月娥回應時說，會以非常手法處理，設法拆墻鬆綁。同場的商務及經濟發展局局長邱騰華主動了解，並留電話作直接聯絡。

↓↓近期受到破壞的中資店舖↓↓

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恐示威者破壞殃及池魚 小舖一改不買保險立場

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，商業財產全險一般不包含「罷工、暴動和民眾騷亂」（Strike, Riot and Civil Commotion，簡稱SRCC）引致的損失事項，在政府未對示威活動定性為「暴動」，或法庭未有裁決作準前，個別案件就由保險公司決定，或視乎保單的限制條件。不過，全險保單的保障範圍則有包括「惡意毀壞」一項。

他續指，保額屬實報實銷，及視乎店舖類型、裝修情況及面積人手等，各有不同。但近期有店舖被針對性破壞，他直指多了小型店舖額外購買保險，「以前是連鎖式店舖才會買，即使向小舖推銷購買，也沒有人買，他們覺得風險低及額外要花錢。但最近擔心有機會殃及池魚，尤其多了食肆購買（保險）。」

特首林鄭月娥昨出席香港商界聯席午餐會，並於會上致辭。（余俊亮攝）

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賠付上升 料保險公司或加保費

羅少雄表示，部分位於高危地區的零售店及食肆，風險高，選擇的承保範疇亦會不同，每年保費平均由千元至過萬元不等；而車保類的第三者責任保險，今年的士保費亦加至約3萬元，私家車則為約千元。

對於商舖因意外而營運中斷，令收入受損。他表示，承保範疇會列出時間限制，需要看店舖因個人決定而中斷營運，抑或接獲警方通知，保險公司會根據情況作出賠償。他又預料，因今年賠付上升，保險公司下期保費或會增加。