林鄭出席商業午餐會　有商家反映店舖受催淚彈影響　難向保險索償

特首林鄭月娥今(31日)在灣仔會議出席香港商界聯席午餐會，並於會上致辭。 林鄭月娥表示， 香港不論對外和對內都正面對困難和挑戰。對外方面，受英國脫歐及中東地區政治局勢不穩等外圍經濟不穩影響，香港的經濟正面對下行壓力，預期第三季GDP並不樂觀。

特首林鄭月娥今(31日)在灣仔會議出席香港商界聯席午餐會，並於會上致辭。(余俊亮攝)

林鄭月娥表示， 香港不論對外和對內都正面對困難和挑戰。對外方面，受英國脫歐及中東地區政治局勢不穩等外圍經濟不穩影響，香港的經濟正面對下行壓力，預期第三季GDP並不樂觀。

對內方面，本港社會過去3個多月持續出現暴力衝突事件，有示威者毆打與他們持相反意見的人士，焚毁地鐵站和商鋪和拋汽油彈到警署等，影響市民正常生活和重挫經濟。

林鄭月娥表示，財政司司長已推出一系列促進就業、發展民生和支援中小企業的措施，縱然這些措施或會造成政府財政赤字，但她強調，當局仍會毫不猶豫運用儲備來提供適時和適合的支援以刺激經濟。

林鄭並沒有回應記者提問便離開。(余俊亮攝)

林鄭月娥強調，政府有決心止暴制亂，維護一兩制、法治和資訊流通等核心價值，保持香港作為國際金融中心的地位。她希望各界可以攜手反對暴力，回復社會秩序，而政府亦會透過與不同的商會和組織合作，致力重建國際對香港的信心，以及與社會不同階層溝通對話，除了使香港回復平靜外，更讓香港變得更強，擺脫風暴，擁抱彩虹。

在答問環節中，有商界關注受近期的暴力衝突影響，不少大型活動都被迫延期甚至是取消，海外商人亦猶豫是否來港交易，林鄭稱，香港要回復正常，首先是要止暴制亂，同時港府亦盡力吸引更多國際活動來港進行，她懇請各界幫忙，使更多大型活動在港舉行。林鄭又說，甚何可以吸引更多國際活動在港舉行的措施，政府都願意提供支持，她亦願意借出禮賓府場地讓商界舉辦活動，以展示香港的好客之道。

對於近月的連串示威活動，有商人指旗下店舖經常受到催淚彈影響，惟政府將示威活動定性為暴動，無法向保險公司索償；另又有人批評政府多個支援中小企基金申請門檻高或審批時間冗長。

近日政圈傳出北京計劃最快明年3月任命臨時行政長官，林鄭昨日(30日)早上出席一場貿易會議時強調，未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治，一定要找出方法讓分裂的社會重拾信任。她提到：「我們不會休息，我不會言休（We will not rest. I will not rest），直至我們為香港未來找到一條和平、和諧和包容的道路。」似乎為粉碎「落馬」傳聞闢謠。