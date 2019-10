林鄭出席商業午餐會　有商家反映店舖受催淚彈影響　難向保險索償

特首林鄭月娥今(31日)在灣仔會議出席香港商界聯席午餐會,並於會上致辭。 林鄭月娥表示, 香港不論對外和對內都正面對困難和挑戰。對外方面,受英國脫歐及中東地區政治局勢不穩等外圍經濟不穩影響,香港的經濟正面對下行壓力,預期第三季GDP並不樂觀。

特首林鄭月娥今(31日)在灣仔會議出席香港商界聯席午餐會,並於會上致辭。(余俊亮攝)

林鄭月娥表示, 香港不論對外和對內都正面對困難和挑戰。對外方面,受英國脫歐及中東地區政治局勢不穩等外圍經濟不穩影響,香港的經濟正面對下行壓力,預期第三季GDP並不樂觀。

對內方面,本港社會過去3個多月持續出現暴力衝突事件,有示威者毆打與他們持相反意見的人士,焚毁地鐵站和商鋪和拋汽油彈到警署等,影響市民正常生活和重挫經濟。

林鄭月娥表示,財政司司長已推出一系列促進就業、發展民生和支援中小企業的措施,縱然這些措施或會造成政府財政赤字,但她強調,當局仍會毫不猶豫運用儲備來提供適時和適合的支援以刺激經濟。

林鄭並沒有回應記者提問便離開。(余俊亮攝)

林鄭月娥強調,政府有決心止暴制亂,維護一兩制、法治和資訊流通等核心價值,保持香港作為國際金融中心的地位。她希望各界可以攜手反對暴力,回復社會秩序,而政府亦會透過與不同的商會和組織合作,致力重建國際對香港的信心,以及與社會不同階層溝通對話,除了使香港回復平靜外,更讓香港變得更強,擺脫風暴,擁抱彩虹。

在答問環節中,有商界關注受近期的暴力衝突影響,不少大型活動都被迫延期甚至是取消,海外商人亦猶豫是否來港交易,林鄭稱,香港要回復正常,首先是要止暴制亂,同時港府亦盡力吸引更多國際活動來港進行,她懇請各界幫忙,使更多大型活動在港舉行。林鄭又說,甚何可以吸引更多國際活動在港舉行的措施,政府都願意提供支持,她亦願意借出禮賓府場地讓商界舉辦活動,以展示香港的好客之道。

對於近月的連串示威活動,有商人指旗下店舖經常受到催淚彈影響,惟政府將示威活動定性為暴動,無法向保險公司索償;另又有人批評政府多個支援中小企基金申請門檻高或審批時間冗長。

近日政圈傳出北京計劃最快明年3月任命臨時行政長官,林鄭昨日(30日)早上出席一場貿易會議時強調,未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治,一定要找出方法讓分裂的社會重拾信任。她提到:「我們不會休息,我不會言休(We will not rest. I will not rest),直至我們為香港未來找到一條和平、和諧和包容的道路。」似乎為粉碎「落馬」傳聞闢謠。