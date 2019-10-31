貝朗靜脈營養液包裝破損　回收逾1800包　曾供應給公立醫院

衞生署今日（31日）公布，同意持牌藥物批發商德國貝朗醫療有限公司（貝朗）從市面回收3個批次的靜脈營養液，一共涉及1,814包，因為產品包裝外袋受到破損，有潛在品質問題。 根據貝朗的資料，受影響批次產品曾供應給醫院管理局及私家醫院。署方建議使用上述產品的病人應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

衞生署同意持牌藥物批發商德國貝朗醫療有限公司從市面回收三個批次的Nutriflex Omega Special Emulsion for Infusion靜脈營養液，因為產品有潛在品質問題。（政府新聞署圖片）

衞生署接獲貝朗通知，指三個批次的Nutriflex Omega Special Emulsion for Infusion靜脈營養液可能由於其包裝外袋受到破損，導致在酸鹼值、顏色及乳化液品質上可能有偏差。涉事產品在德國生產，批次包括1250毫升的174738051與182838052，以及1875毫升的174938051，共有1,814包。

作為預防措施，貝朗決定回收上述批次產品，並已設立熱線（2277 6100）回答相關查詢。

涉事批次產品曾供應給醫管局及私家醫院

上述產品主要含有脂肪酸、胺基酸、電解質和葡萄糖，是注入靜脈營養液，用於病人無法進食及接受腸道營養時為病人補充營養。根據貝朗的資料，受影響批次產品曾供應給醫院管理局及私家醫院。

衞生署至今未有接獲涉及受影響產品的不良反應報告。衞生署會密切監察有關回收。

署方建議使用上述產品的病人應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。市面上有其他替代藥物可作相類用途。