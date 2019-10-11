胃藥Epadoren需回收　衞生署指含可能致癌物質

衞生署今日（11日）公布，同意兩間藥物公司自願回收兩款或有品質問題的藥物產品。涉事產品包括由商天普醫藥有限公司批發的奧克特珐瑪人血白蛋白20%輸液，因生產程序不符合歐洲當局所批核的程序，一共有1.4萬樽產品需回收。另一款涉事產品為顯榮行有限公司批發的胃藥Epadoren 50毫克／2毫升注射液，因產品疑含可能致癌物質。 署方未有接獲涉及上述兩款產品的不良反應報告。曾使用上述產品的市民如有疑問，應諮詢醫護人員的意見。

1.4萬樽奧克特珐瑪人血白蛋白20%輸液需回收

衞生署今日公布，同意持牌藥物批發商天普醫藥有限公司，自願從市場回收一批奧克特珐瑪人血白蛋白20%輸液，產品在奧地利生產，一共涉及1.4萬樽。衞生署今日接獲天普的通知，指產品的生產商表示上述批次產品的生產程序不符合歐洲當局所批核的程序。生產商認為有關情況不會影響產品的素質，但作為預防措施，公司決定回收受影響批次。天普已設電話熱線（8101 2716）解答相關查詢。衞生署會密切監察回收情況。

涉事產品是用作血漿代替品的處方藥物，衞生署發言人稱，產品主要注射於後失血過多的病人。根據天普的資料，受影響批次產品曾供應予醫院管理局、私家醫生及獸醫。衞生署暫未能提供受影響的醫院，但指出市場上有其他血漿代替品。衞生署發言人補充，署方未有接獲涉及上述產品的不良反應報告。曾使用上述產品的市民如有疑問，應諮詢醫護人員的意見。

醫管局發言人稱，公立醫院已全面停用涉事批次產品，改為使用同一品牌的另一批次血漿代替品。

涉事產品Epadoren 50毫克／2毫升注射液。（政府新聞署提供圖片）

累計7款藥物含可能致癌物質需回收

衞生署同日公布，同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司（顯榮行）採取預防措施，從市面回收一款含有雷尼替丁的胃藥Epadoren 50毫克／2毫升注射液。署方今日接獲顯榮行通知，懷疑上述產品含有可能致癌雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA）。作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。

根據顯榮行的資料，受影響產品曾供應予私家醫院、本地醫生、獸醫和藥房，市面上有其他替代藥物可作相類用途。顯榮行已設立熱線電話（2541 5731）解答相關查詢。衞生署發言人說，署方至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。發言人提醒，使用涉事產品的病人應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

衞生署表示，得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA，並自上月24日起先後共批准了7款含有雷尼替丁產品的自願回收。衞生署正繼續從市面上抽取含有雷尼替丁產品樣本作檢驗，署方會密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。