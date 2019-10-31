終審法院首席法官馬道立2021退休　鄭若驊：衷心感謝多年來的服務

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終審法院首席法官馬道立宣布，將會於2021年1月11日年屆65歲法定退休年齡時退休，並已知會行政長官，他將會於當日離任。律政司司長鄭若驊今日（31日）發布聲明，她衷心感謝馬道立多年來在司法機構的竭誠服務，致力捍衞司法獨立，並積極提升司法機構的透明度和服務效率，令特區的司法制度臻於完善。

馬道立表示，在65歲退休符合他的個人意願，讓他有更多時間陪伴家人，並透露他是在今年1月踏入63歲時作出退休決定。（資料圖片）

聲明指，作為終審法院首席法官，馬道立法官經常向各界講述香港法院秉行公義的情況，讓公眾對法治和法律制度的認識日益加深。鄭並指馬道立領導終審法院於2015年遷往昃臣道的前最高法院，是司法機構發展史上意義重大的里程碑。

聲明亦強調，馬道立致力確保香港司法機構擁有最優秀的法官，並曾建議提高各級法院法官的退休年齡以保留傑出人才和吸引專業才能的法律人士加入司法機構。鄭表示在馬道立任內，終審法院其他普通法適用地區的非常任法官聲譽卓著，並有首兩位獲人民的女性法官，是香港的歷史時刻。

聲明回顧馬道立在香港的職業生涯，稱讚其直以專業態度、無畏無懼的精神來審理案件，為司法界豎立榜樣；鄭並代表律政司仝人一同向他致以衷心感謝和崇高敬意，並祝願他退休生活愉快。

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