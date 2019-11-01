【逃犯條例】港大張翔：傾談不需最後通牒　盼本月內辦師生論壇

反修例風波持續，香港大學有學生早前聯署，要求校長張翔譴責警方使用暴力，並承諾不許警方入校園範圍搜捕等，惟張翔回應時僅重申反對任何一方或任何形式的暴力，並未承諾與學生舉行公開對話。 其回應遭守護港大聯署小組批評屬新瓶舊酒、欠誠意，並設死線，促對方在昨日（10月31日）晚上7時前作進一步回應，否則小組將聯同港大師生在今日（1日）中午前往校長辦公室與校長直接對話。 港大張翔今早向全校學生發電郵，稱期望本月內舉行一場師生論壇，「一起探尋前路」，又稱同學要與他傾談，「不需要最後通牒」。

港大校長張翔在7月18日，與校友及學生公開會面約1個半小時，回應他對社會一連串事件的看法。（李澤彤攝）

守護港大聯署小組早前對張翔提四項訴求，包括要求他發聲明譴責警察暴力及港府；並承諾不容許警方入校園範圍進行任何搜捕；承諾主動接觸並協助被捕同學，提供法律、財政及學業等方面支援；最後是要求張翔舉辦對話會，以示與學生同行。

發言人早前指，聯署小組並非要求張翔作政治表態，而是要他主動關心和保護學生，希望他釋放善意，籌備與學生公開對話。

校長張翔在「死線」後的今日早上，向港大同學發電郵，稱留意到有人提出「死線」，但他稱「要找我傾談，不需要最後通牒」，又指自己重視與同學真摰的對談，而「愛惜每一位同學，也關懷每一位同學」是其責任。最後期望在本月內舉行一場師生論壇，「一起探尋前路」。

港大校長張翔致全校學生電郵全文



各位同學：

香港大學是自由和知識的堡壘，我們堅持理性的辯論和探索，致力以知識，智慧及想像，開創新天。我有責任維繫一個活潑的校園，捍衛多元價值，互相尊重，讓同學能在一個開放和安全的環境下學習和建構學問。我愛惜每一位同學，也關懷每一位同學，這也是我的責任。



近日有多種聲音要求我公開答應不同的訴求，部份提出死線，否則行動升級。我希望同學們知道，要找我傾談，不需要最後通牒。



事實是，我重視與同學真摰的對談，過去幾個月來，也一直在公開和私人、或大或小的場合，和同學們會面。我希望和同學們的對談，重點不在我的公眾形象，而是真正的坦誠交流，讓我們了解彼此和香港的痛點。



過去幾個月來，我和同事朋友一直在思量如何破解困局，包括怎樣在真誠、信任、尊重的基礎上，理解大家心底的創傷。

我期望在本月內舉行一場師生論壇，一起探尋前路。

香港大學校長

張翔

（此電郵同時以副本抄送形式傳給全體職員）