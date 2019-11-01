何君堯稱水炮車示範日被指涉黑　告3泛民議員誹謗　要求加重賠償

立法會議員何君堯在，今年8月警方向議員及傳媒示範水炮車的用途時，與多名泛民議員發生口角，最終示範亦被迫腰斬。何在事件發生後兩個多月，昨突入稟高等法院，控告三名議員郭榮鏗、林卓廷和毛孟靜在當日直呼其名，並說「黑社會」，他指言論失實，認為該言論涉誹謗，惟當時有傳媒在拍攝，令該些話語廣泛流傳，故要求法庭頒發禁制令，禁止3名議員再發表誹謗何的言論，何除要求一般賠償外，亦要求加重損害賠償。

何君堯與林卓庭在8月12日曾發生爭執，事件被傳媒拍下。(資料圖片)

原告為何君堯，被告為郭榮鏗、林卓廷和毛孟靜。

何在入稟狀指，三名被告於本年8月12日，曾說：「何君堯，黑社會。」當時有媒體正在拍攝，並廣泛流傳。何指相關這論並不真確，要求法庭頒令被告向原告作出賠償，以及禁止他們和其代理人發表相類的誹謗原告的言論。

警方於今年8月12日，安排了立法會保安事務委員會成，於粉嶺警察機動部隊總部參觀示範使用水炮車，何及包括被告的三名立法會議員等均有出席，惟期間何兩度與泛民議員口角，其中議員問答環節中，何更與林爭執起來，當時亦有傳媒在場，並拍到眾人口角的情況。

案件編號：HCA1997/2019