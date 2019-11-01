退休警長兒子非禮師妹罪成　官指血氣方剛把持不住　判感化1年

退休警長的兒子，被指3年前的開學日造訪同校未成年師妹時，企圖強姦師妹，又迫師妹口交及乳交。被告早前被裁定企圖強姦罪脫，但非禮罪成立。高院法官今(1日)判刑時指，從被告和師妹的WhatsApp內容可見，兩人均對性好奇，並嘗試探索。法官又指，血氣方剛的被告，面對不斷挑逗，終把持不住犯案，認為他已得到教訓，可網開一面，遂判他感化令12個月。

現年21歲的男被告，被裁定企圖強姦低他一級的同校師妹不成立，但非禮罪成。(資料圖片

現年21歲的陳姓被告，原被控於2016年9月1日，在小西灣某單位企圖強姦X(案發時14歲)。而陪審團早前裁定該罪不成立，但裁定他一項非禮罪成。

父母後悔未給予足夠性教育

法官今判刑時透露，被告的雙親在求情信中，形容被告內向。他們對兒子犯案感訝異，後悔未給予兒子足夠的性教育。法官又引述被告的感化報告，感化官指被告背景良好，獲家人支持，相信他很大可能洗心革面，建議12個月的感化令。

官指被告與事主短訊內容露骨

法官又指，根據被告和X在案發時的WhatsApp內容，兩人對性均感好奇，充滿幻想，並嘗試探索。法官直指內容露骨，令人咋舌。而被告非沒有守法意識，他曾向未成年的X要求發生性行為，要付上刑責。

被告面對不斷挑逗把持不住

法官又認為，當時正血氣方剛的被告，面對不斷挑逗，終一時衝動，把持不住犯案。惟法官指被告罪成後遭還押，已嚐鐵窗生涯，認為他已得到教訓，重犯機會不高。法官認為可對他網開一面，予以輕判，遂判處感化令。

事主案發時14歲

案情指，被告和X在案發時分別18和14歲，在同一中學就讀中五和中四。被告、X和另外三名朋友在案發日，相約到X的住所玩。不過被告在其他朋友離開後，在單位內非禮X，包括摸X的胸、指插對方下體。此外，他又捉X的手摸他的陽具，以及叫X替他口交和乳交。X事後向社工透露事件，社工再告知X的母親。

事主曾認暗戀被告

而X在早前審訊中承認，曾暗戀被告，但不滿被告對兩人的感情一直拖拖拉拉。她又承認在WhatsApp中向對方表示「我都唔介意幫你破處。」和「在唔破我既處女膜的情況下，用手指去探。」等。

案件編號：HCCC17/2019