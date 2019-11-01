【警方記者會】謝振中爆「金句」　江永祥對聯句子斥毀HKDI示威者

警方今日（1日）下午4時舉行例行記者會，出席的警隊高層不時爆出「金句」，警察公共關係科兩位警司亦不例外。 其中警察公共關係科總警司謝振中在談及示威者包圍警方在屯門大興的行動基地，以及在附近一間茶餐廳作出破壞時，就稱「成件事我哋體現到三樣嘢，第一，咩叫做無中生有！」 而警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在提到示威者破壞香港知專設計學院（HKDI）時，亦以尤如對聯格式的句子去批評示威者，他稱，「我睇到嘅係，有人高高舉起自由民主旗幟，但輕輕放下自己破壞嘅劣行。」

成件事我哋體現到三樣嘢：第一，咩叫做無中生有，就可以喺呢件事睇到。 警察公共關係科總警司謝振中

謝振中指有人借怪味事件包圍屯門大興行動基地，成件事「無中生有」。（羅君豪攝）

龍門冰室被破壞 謝：同之前啲異味有咩關係？

日前屯門瀰漫刺淚氣味，連續數晚有示威者包圍屯門大興行動基地問責，堅持是基地散播催淚氣體，拒信政府解釋。黑衣激進示威者出動，砸爛茶餐廳龍門冰室玻璃外牆，更縱火大肆破壞；在10月30日，又再包圍行動基地，並再去同一間茶餐廳破壞。謝振中反問：「試問呢間茶餐廳同之前啲異味有咩關係？」

他總結包圍行動基地事件，「成件事我哋體現到三樣嘢：第一，咩叫做無中生有，就可以喺呢件事睇到。」而他認為事件另外反映到，「暴徒做的事是純暴力發洩行為，第三是暴徒肆意破壞無辜商舖。」

江永祥說，「我睇到嘅係，有人高高舉起自由民主旗幟，但輕輕放下自己破壞嘅劣行。」 （羅君豪攝）

有人高高舉起自由民主旗幟，但輕輕放下自己破壞嘅劣行。 警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥

江永祥暗批知專包庇、縱容暴力

江永祥提及有關香港知專設計學院內有學生破壞校園設施的事件時，就指周三當天警方曾接到一個聲稱由學校打來的報案電話，但抵達後未能找到報案人，「於是我哋無可奈何地離開。」他續指，「事件中明顯有人惡意破壞學校設施，但好可惜有關方面拒絕提供協助，呢啲實在係有包庇、縱容暴力之嫌。」話中之意，似乎是批評校方拒絕為警方提供協助。

江永祥接著說，「我睇到嘅係，有人高高舉起自由民主旗幟，但輕輕放下自己破壞嘅劣行。」以尤如對聯格式的句子去批評示威學生。