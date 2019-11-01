衞生署宣布回收6款含雷尼替丁胃藥　因含可能致癌雜質NDMA

衞生署今日（1日）公布，同意持牌藥物批發商美國華達藥業有限公司（華達）從市面回收其含有雷尼替丁的6款產品，因為相關產品可能含有雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。6款產品是用於治療胃部疾病的非處方藥物，分別是醫胃寧、胃速治、胃舒寶、健栢胃片、華達胃片、格羅法胃樂仙。

衞生署同意持牌藥物批發商美國華達藥業有限公司（華達）採取預防措施，從市面回收其含有雷尼替丁的六款產品，因為相關產品可能含有雜質。



受影響產品如下：

衞生署接獲產品的註冊證書持有人詩萊有限公司通知，指製造商表示因產品可能含有雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA）決定自願回收上述產品。基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。



衞生署早前得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA，已於九月十八日發信予醫護人員，通知他們有關事件，並自九月二十四日起先後共批准了共11款含有雷尼替丁產品的回收。衞生署亦得悉海外藥物監管機構正評估含有雷尼替丁產品被發現含雜質對安全性的影響。署方會密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。

上述產品是用於治療胃部疾病的非處方藥物。根據華達的資料，受影響產品曾供應予本地藥房和藥行，亦有部分出口至澳門。華達已設立熱線電話（2467 1168）解答相關查詢。衞生署發言人表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。而正在服用上述產品的病人應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。市面上有其他替代藥物可作相類用途。