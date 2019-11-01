【逃犯條例】記協譴責警方肆意干擾傳媒工作　促高層約束前線警

香港記者協會今日（1日）發聲明，指香港電台兩名攝影師昨晚分別在中環蘭桂坊及太子採訪期間，被警員阻撓採訪及使用武力，一人兩度被正面噴射胡椒水，腰部疑遭催淚彈或橡膠子彈擊中，兩人均需送院。記協表示，再次強烈譴責警方肆意干擾傳媒的工作，敦促警隊高層嚴加約束前線人員，斥警隊管理層若繼續放任前線警員打壓採訪自由，「無異於為部隊的暴力行為拾柴添薪，後果不堪設想。」記協重申，「為了讓人看清世界，記者血汗可流，絕不為強權折腰。」

港台攝影記兩度被噴中胡椒水

記協聲明中提及，昨晚香港電台一名攝影記者在中環蘭桂坊附近採訪時，不但被警員用盾牌推撞及用電筒照射，更兩度被正面噴射胡椒水；而該台另一名攝影師在太子採訪期間，腰部疑遭催淚彈或橡膠子彈擊中，兩人均需送院。記協指，已多次向警方反映，在衝突現場中，不少警員刻意針對記者，強光照射、胡椒水噴面、扯去防毒面罩等情景，重複又重複出現。

警方：若記者身處警方、示威者之間 一定受傷

港島總區高級警司（行動）吳樂俊今日（1日）在記者會上回應事件指，當時警員正在畢打街和皇后大道中交界進行人群管理工作，警員嘗試拘捕一名情緒激動的女子時，有4至5個人試圖搶走這名女子，警員控制場面防止搶犯，因此使用胡椒噴劑。他指，警方不會故意向記者噴胡椒噴劑，但若記者身處警方和示威者之間，「呢啲咁樣危險嘅情況，甚至令你受傷嘅情況係一定會發生。」

過去數月公眾活動頻仍，新聞工作者不辭勞苦報道真相，惟採訪期間卻屢遭警員阻撓。昨晚(10月31日）亦不例外，香港電台一名攝影記者在中環蘭桂坊附近採訪時，不但被警員用盾牌推撞及用電筒照射，更兩度被正面噴射胡椒水；而該台另一名攝影師在太子採訪期間，腰部疑遭催淚彈或橡膠子彈擊中，兩人均需送院。記協再次強烈譴責警方肆意干擾傳媒的工作，敦促警隊高層嚴加約束前線人員。

記協已多次向警方反映，在衝突現場中，不少警員刻意針對記者，強光照射、胡椒水噴面、扯去防毒面罩等情景，重複又重複出現。誠如消防處代表在一個記者會上提及，「殺君馬者道旁兒」，警隊管理層若繼續放任前線警員打壓採訪自由，無異於為部隊的暴力行為拾柴添薪，後果不堪設想。

今日的新聞，明天的歷史。電筒、警棍、槍彈，遮掩了不了真相。記協重申，為了讓人看清世界，記者血汗可流，絕不為強權折腰。懇請每一位警員勿忘「不對他人懷惡意、不敵視他人」的誓詞。

香港記者協會

2019年11月1日