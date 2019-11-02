聖保羅書院校長親授升中報名面試攻略　小五成績關鍵、操行不可差

中西區直資男校聖保羅書院今日（2日）舉辦中一收生簡介會，《香港01》綜合了該校校長源廸恩及多位副校的講解後，整理了聖保羅書院中一收生的重要時間表、報名注意事項及面試攻略等資料，供有興趣報讀的家長參考；文末更附有是次中一收生簡介會內容簡報、學校概覽及入學申請表連結，方便家長了解。

深受家長歡迎的中西區直資男校聖保羅書院，今日（2日）舉辦中一收生簡介會，吸引數千名家長及學生出席。（高仲明攝）

聖保羅書院下學年將繼續提供約180個中一學額，扣除預留給小學部學生的80學額後，將有約100個自行收生學額錄取「街外生」。至於競爭情況，前學年每12人爭一學額、而本學年競爭較激烈，每16人爭一學額。校長源廸恩直言，難以預計未來競爭情況，而校方將與去年一樣，面見約600名學生，再從中挑選約100人。



即日至12月9日接受報名 申請者操行不能低於乙級

遞交申請者除了須交小五總成績表副本，亦可提供最多兩項優秀表現獎項或證書，家長可在音樂、體育、美術、朗誦、數學及其他六範疇內，挑選最能代表兒子的兩項獎項或證書。校方強調，申請者操行不能低於乙級。

【↓↓↓ 報讀聖保羅書院全攻略：重要時間表、報名及面試注意事實 ↓↓↓】

+ 5 + 4 + 3

明年2月22日面試 自信、耐心聆聽及眼神接觸可「加分」



校方定於明年2月22日進中英文面試，英文只有個人面試、廣東話則分別設有個人及小組面試。校方重申，面試著重同學語文、溝通表達及分析能力，提醒學生有自信、與老師有眼神接觸，以及耐心認真聆聽他人說話屬「加分位」。



源廸恩指，面試時間緊張，事前會有高年級生陪伴預備面試的同學，簡介情況，希望舒緩同學情緒，而老師不會有時間觀看學生「Portfolio」，建議家長選出最能代表學生的兩張證書，在學生自我介紹後，老師有機會按其興趣提問。

校長源廸恩表示，校方將挑選約600名學生進行面試，當中約100人可獲取錄。（高仲明攝）

源廸恩強調校方著重學生中英文語文及溝通能力，故面試除了自我介紹外，會要求學生朗讀篇章，了解學生對詞彙的了解，以延伸問題觀察同學的思維能力，亦有機會按學生興趣作其他相關提問，過程中亦會留意學生有否好奇心，以及會否尊重他人。反修例捲席全港，面試會否問及?源廸恩指，學校歷年面試均無提問政治題，「社會議題不會講」，但可能會問學生曾否在社區內做義工，有否留意到附近有否老人院等問題，留意學生是否關心所在社區。



明年3月23日公布取錄結果 另設10個叩門位



最終收生結果將於明年3月23日公布；未獲學位者，仍有「最後機會」，校方同樣會預留約10個叩門位，供學生在中一放榜後（明年7月7至8日）申請，以先到先得形式安排，面試成功者可即時報讀。按此可參考是次學校概覽及獲取入學申請表，校方表示，中一收生簡介會的內容簡報稍後亦會在同一網站上載。