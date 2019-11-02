城大調查：兩成半小學生中等或以上程度焦慮

學生精神壓力問題備受關注。香港城市大學早前於全港8間小學推行「正向教育校本計劃」以減低小學生負面情緒，發現有27.6%小學生有中等或以上程度的焦慮，10.2%有中等或以上程度的抑鬱。

參與計劃的學校代表分享經驗和推行正向教育的具體方案。（受訪者提供）

學生精神壓力一直受到公眾關注。香港城市大學（城大）自前年9月至今年8月，於全港8間小學推行「正向教育校本計劃」以減低小學生負面情緒，計劃內容包括教師培訓、家長講座、學生正向教育課程、課外活動等。城大於今年6月至7月就計劃進行了評估，以問卷調查形式訪問逾1,800名學生、約1,700名家長及超過200位教師，以了解他們的心理狀況。

27.6%小學生有中等或以上程度焦慮

調查發現，有27.6%小學生有中等或以上程度的焦慮，10.2%有中等或以上程度的抑鬱。另外，有76.6%小學生幸福感指數為中等或以上程度，但仍有23.3%和10.2%小學生分別顯示低幸福感和高孤獨感。調查亦發現，有逾小部分小學生表示受到家長嚴重的精神（2.8%）和身體暴力對待（2.6%）。調查亦發現學生學習動機較高，有97%及87.9%小學生的學習動機和學校歸屬感為中等或以上程度。

而在教師方面，有86.1%的老師具中等或以上程度的幸福感，有22.1%的老師則顯示具中等或以上程度的負面情緒。而在家長方面，有81.5%家長具中等或以上程度的幸福感，另仍有13.6%有中等或以上程度的負面情緒。

城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶報告「正向教育校本計劃」 的研究結果。（受訪者提供）

正向教育應配合學校發展

統籌該計劃的城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶指，學校可將正向教育核心元素與學校理念、願景和校訓等結合，讓正向教育配合學校發展計劃、學校的價值和品德教育，建立正向和諧的校園文化；也可進一步加強家校合作，舉辦更多家長講座和親子活動，宣揚對子女施以精神暴力的不良影響和改善方法，以提升家長的親職自我效能感。