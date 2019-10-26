【逃犯條例】藍黃師生同煎熬看精神科　一成新求醫個案涉示威爭端

本港的反修例示威活動持續，一幕幕的衝突、流血場面均牽動眾人情緒，有精神科醫生透露，每周平均收到一宗新求助個案、涉及示威致情緒受困，當中包括校園內的師生，以及家庭中的父子。 有老師曾因與學生的意見不同被質問，繼而遭受言語上的欺凌感困擾；亦有中學生與父母立場不同，偷偷到前線抗爭被揭發後，雙方起爭執、感情決裂。 有精神科專科醫生透露，不乏與示威爭議有關的情緒困擾病人求診，而且近一個月的求助個案較多，或與情緒問題延後發作有關。

示威持續四個多月，眾多衝突埸面出現令人難以忘懷。（資料圖片／余俊亮攝）

由逃犯條例修訂引發的示威活動持續4個多月，對港人生活帶來或多或少的影響，香港大學醫學院院長梁卓偉曾於7月形容，社會彌漫「精神健康疫症」，但未找到有效藥物治病。

香港精神科醫學院副院長、精神科專科醫生林美玲接受《香港01》訪問時稱，各階層及年齡層均有受示威影響的病人個案，她每周接獲平均約10宗新症當中，就有1宗求助者與示威有關。她又指近一個月有較多相關個案，估計是與示威持續、情緒一直累積有關，因為情緒問題未必即時發生，有些困擾情況會延後才出現。

林美玲建議有政見分歧時，嘗試與身邊人退一步，而非執着取認同。（資料圖片／李孫彤攝） 老師被學生迫問意見感焦慮 Band 1學生因家人考慮移民而自殘 部分求助個案涉及校園內的政見不同。林美玲分享指，有「偏藍」（建制）的老師過往主要教協助邊緣青年重回正途，但今次修例風波期間，曾在校內被學生以挑釁方式。學生問該老師對警方處理示威活動手法的意見，老師回答後，由於與學生的立場不一，被學生圍攻並質問，演變至近乎欺凌的狀況，該老師對此感到不舒服，有焦慮、抑鬱的病徵。 家庭亦是另一爭執場合，林美玲透露有學生一直偷偷上前線抗爭，將示威裝備收在「櫃桶底」，政見不同的家人其後翻出整套裝備，雙方激烈爭執致感情破裂。林指出，該個案原本患抑鬱症，社交圈子較窄，自8月起參與示威後覺得有使命感及被人認同，其後愈走愈前；但被家人揭發後，該病人傷心之餘，亦自覺使命感再也無法實現。 有個案是品學兼優Band 1 中學生，一直有瞞着家人參與示威，站得不算前，但家人近日因為社會現況混亂，正考慮舉家移民，該學生覺得不被人理解，亦不想離開朋友前往新地方，情緒受困之下曾數度「鎅手」自殘，終被同學及社工發現轉介求醫。 林美玲稱，會向學生表明欣賞他們對社會的熱誠，同時會建議學生現階段繼續在學業上裝備自己，相信他日能對社會作出貢獻；她又提到，人的意見其實會隨時間與經歷的累積而改變，若與身邊人意見不同時，應試試退一步，而非執意希望他人認同。