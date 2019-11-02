【11.2集會】林志偉︰暴徒迫警員失理智犯錯　籲依循法例程序執勤

香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（2日）發出一篇「主席隨筆」，以「抱緊宗旨，堅持信念」為題，提到有別有用心的人及暴徒經常無所不用其極刻意挑釁警方，務求迫使他們「在壓力或失去理智的情況下犯錯」，繼而大肆渲染炒作以打擊警隊的執法權威，林志偉寄語要時刻警惕及保持冷靜理智思考，「在這關鍵時刻絕不可讓對方的奸計得逞，切忌跌入對方的圈套，被暴徒的行為和言論左右我們的情緒。」指要依循法例及既定程序執行職務。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（2日）發出一篇「主席隨筆」，語警務人員「要時刻警剔及保持冷靜理智思考。（羅國輝攝）

稱暴徒挑釁警犯錯以打擊警隊

林志偉在隨筆中指，警方保持理性克制專業履行職責，「嬴得不少中外正義之聲的讚賞」，並指「近來香港的局勢有逆轉的跡象，警隊的止暴制亂工作令暴徒的氣焰受挫」。不過他指，有別有用心的人及暴徒經常無所不用其極刻意挑釁警方，務求迫使他們「在壓力或失去理智的情況下犯錯」，繼而打擊警隊的執法權威受政府的管治威信。

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寄語依循法例及既定程序

他寄語︰「我在此寄語各會員同事要時刻『警剔』（正字應為『警惕』）及保持冷靜理智思考，在這關鍵時刻絕不可讓對方的奸計得逞，切忌跌入對方的圈套，被暴徒的行為和言論左右我們的情緒，依循法例及既定程序執行職務。」

11月2日，港島多處有大規模警民衝突，警方施放催淚彈、出動水炮車驅散。（曾梓洋攝）

香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（2日）發出一篇「主席隨筆」，相信是近四個月以來，首次呼籲會員要循法例程序執行職務。