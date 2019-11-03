羅致光指安老人手不足　會確保本地工人優先就業下考慮輸入照顧員

勞福局局長羅致光指安老服務業人手不足，前線工作的個人照顧工作員、家務助理員的空缺由2017年的18.0%、18.8%及15.8%，上升至2019年分別為19.0%、18.9%及19.8%；而且過半數已年過五十，退休潮會令人手短缺更日趨嚴重；此外，在資助安老宿位亦有增加的情況下，增加非政府機構聘請護理員的數目，但仍未能追上服務增加帶來的額外人手需求。羅致光表示，在面對安老服務業人手不足的問題，政府在確保本地工人優先就業的前提下，有責任考慮為資助安老服務及康復服務輸入照顧員。

羅致光指，在2012年底，前線工作的個人照顧工作員及家務助理員空缺率分別達13.8%及11.8%；而過半數已年過五十。至2017年第三季，社署聯同社聯進行調查，發現個人照顧工作員、家務助理員及院舍服務員職級的空缺率分別為18.0%、18.8%及15.8%。

有見及此，政府於2018-19年度已增撥經常開支約3億5,200萬元，為資助安老、康復服務和家庭及兒童福利服務單位提供額外資源，用以增加個人照顧工作員、家務助理員及院舍服務員的薪酬，從而更有效招聘和挽留人手。至2018年12月，個人照顧工作員、家務助理員及院舍服務員職級員工的平均薪酬均有所增加，分別為11.4%、8.9%及7.4%。

然而，薪酬雖有上升，個人照顧工作員、家務助理員及院舍服務員職級的空缺率在2019年1月1日分別為19.0%、18.9%及19.8%，仍略高於2017年的18.0%、18.8%及15.8%。

羅致光指安老服務人手不足，會確保本地工人優先就業才輸入照顧員。(資料圖片)

羅致光指面對安老業人手短缺的問題，社署計劃於來年優化啓航計劃，以加強吸引年輕人入行；有需要時，亦會考慮舉辦大型招聘會。

不過，由於在未來需要不斷大量增加服務供應，特別是社區照顧服務，所以在面對安老服務業人手不足的問題，政府在確保本地工人優先就業的前提下，有責任考慮為資助安老服務及康復服務輸入照顧員。

鼓勵有興趣轉型人士投身安老業

他強調，任何政策方向考慮的前提，必須確保本地工人優先就業；又鼓勵面對行業轉型或希望尋找有意義工作的朋友，考慮透過各再培訓及職業訓練課程，投身未來對人手需求有增無減的安老業。