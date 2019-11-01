【8.31兩個月】社工遭警扑穿頭　羅致光：任何暴力政府都不接受

勞工及福利局局長羅致光今日（1日）就2019年《施政報告》在立法會福利事務委員會進行簡報。不過在委員會中，多名議員關注昨晚（31日）有社工於旺角遭警員打至頭破血流的事件。 委員會主席、民主黨鄺俊宇在會上質問羅致光，會否就事件譴責警方的暴力？羅致光僅以「任何暴力政府都不接受」作回應，若有客觀資料會跟進及調查，但重申並非勞福局的工作。他又多次強調，暴力環境下社工應勸服務對象離開。

有社工在10月31日晚上於太子康民角三角公園被防暴警用警棍扑穿頭。（陳浩然攝）

昨晚（10月31日）是8月31日太子站衝突的兩個月，大批市民到太子站外進行「悼念」。然而，一名男社工疑在太子康民角三角公園保護一名婆婆時，遭警員的警棍扑至頭破血流，事後頭部留有7厘米的傷口，須縫5針。今日（1日）不少議員在立法會福利事務委員會上追問社工學者出身的羅致光有關事件。

公民黨郭家麒質疑，社工走到街上是保護年青人，林鄭說社會要關愛共融，但卻讓警察打年青人，無論是年青人或是長者都感到無希望。他要求羅致光交待，政府如何保護社工，如何能令年青人重拾希望？



暴力環境下社工應勸服務對象離開



羅致光回應提問稱，社工在前線工作要注意安全，但他認為在近日衝突中難以確認服務使用者的身分，若當時他們並非以社工身份提供協助，難以作出評論，「我們經常年青人說不要去危險的地方。」郭家麒不滿答案再追問，羅致光再指暴力環境下，社工應勸喻服務對象勿參與活動，應該離開。

有客觀資料會跟進及調查 但非勞福局工作



社會福利界議員邵家臻接力追問，狠批人道工作者都未能得到人道的對待，「社工就是做社工的工作，不是放工經過去『食花生』」，重申當時相關人士並非服務使用者，都是正進行社工工作。他又擔心，社署會要求社福機構提交受助人的資料。不過羅致光則否認，強調服務使用者是可能不提交個人資料，社工有權決定是否為其提供服務，而社署所得資料僅得年紀及人數等。



民主黨鄺俊宇向羅致光問道，羅會否能昨晚社工受傷的事件譴責警方的暴力？羅致光以「任何暴力政府都不接受」，若有客觀資料會跟進及調查，但強調並非勞福局的工作。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片 / 張浩維攝）

熱血公民鄭松泰認為前線社工陷入兩難，一是示威者覺得他們麻煩，但第二他們也要維持幫助弱勢的價值，「局長有些事情，不是你一句便可以勸告『啲仔』不要去前線。」他批評政府對社工的培訓不足，覺得社工或社福機構無法應對現時的社會事件，「天水圍有個仔遭拘捕後仍然去衝，你可以怎樣？明不明白社工那種壓力？」羅致光以一句回應，政府會就社會事件進行探討。

工聯會陸頌雄則同意，近日的社會的事件是因社會不公所引起，如年青人是月光族、窮忙族，「工聯會認為政府是偏坦商界」，促請政府就一港兩假等問題提出解決辦法。羅致光指，香港的收入不均是無爭議，「特別想支援低收入人士，包括調高綜媛、交通津貼等」，政府正慢慢進行相關工作。