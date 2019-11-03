【施政報告】韋志成：市建局建居屋或綠置居的機會較微

新一份《施政報告》提到，政府將賦予市建局新任務，要求市建局在重建項目中，提供更多「首置」或其他類別的資助出售房屋。 市建局行政總監韋志成今日（3日）在無線節目《講清講楚》表示，董事局尚未詳細討論市建局應否建其他資助房屋，但他強調市建局的重點應放在「規劃」，例如將地塊規劃成資助房屋用途，然後再交由有關機構建造，「我哋起居屋或綠置居的機會較微。」

市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

韋志成指出，根據過往分工，市建局著重於私人市場，公營房屋則交由房委會及房協負責。他認為有關分工合理，亦應盡量按照這模式分工。被問及市建局會否參與興建其他類型的資助房屋，他稱董事局暫未詳細討論，但重申有關分工合理。

他續指，市建局的重點放在規劃上，若他們發現該區適合更多資助房屋，他們會將地塊規劃成相關用途，然後再交由有關機構建造，「我哋起居屋或綠置居的機會較微。」

無公營房屋推出 才考慮建資助房屋

他又指，若房委會或房協在某時段無公營房屋推出，而市建局有適合土地，他們才能考慮是否興建資助房屋，「如果要我哋好似房協或房委會角色，不斷供應公營房屋的話，我覺得會拖慢市建局喺市區更新嘅步伐。成立市建局嘅主要目的係做市區更新，而唔係處理房策問題。」

市建局早前推出首個港人首置先導項目「煥然懿居」，但韋志成稱項目減少了29億元的資金流，相等於少做兩個相同規模的項目。（資料圖片）

建居屋對資金流影響大

他指出，若市建局興建居屋，對他們的資金流影響更大，而處理舊區更新需要龐大資源。他以早前市建局推出的首置盤「煥然懿居」為例，市建局2015年間利用14億元作收購。他說，若當初項目不作首置盤，市建局可將發展權招標，料當時可收17億元前期收費。

除了少收17億元，他稱市建局要再撥12億做建築費，即合共減少29億元的資金流，相等於少做兩個相同規模的項目。