【11.2集會】催淚彈擊中消防車　消息：不會對涉事消防員紀律處分

反修例風波持續，昨日（2日）港島區多處發生衝突，其中一名消防員在中區因不滿警方的催淚彈射中消防車，曾下車與附近執勤的警員理論，雙方口角後發生衝突。《香港01》接獲最新消息指，消防處高層向全隊當值人員了解後，表示「不存在任何實質理由向該同事作出紀律處分」。

↓↓消防員與防暴警爭論過程↓↓

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據網媒及電視台片段顯示，大批防暴警推進至中環干諾道中，並施放多枚催淚彈，有消防員不滿消防車被警方催淚彈射中，下車與警員理論，雙方先爆發口角，當中涉及粗口，其後又有肢體衝突，多名防暴警員將該名消防員推開，有關片段引起爭議。

《香港01》接獲最新消息指，消防處高層向全隊當值人員了解後，表示「不存在任何實質理由向該同事作出紀律處分。」換言之，涉事消防員相信不會被「秋後算帳」。

警方和消防處今日（3日）凌晨近2時，曾發表題為《雙方理解和尊重彼此工作》聯合聲明，解釋催淚煙進入駕駛艙令該消防員受影響，遂出現該不和情況，「雙方在言語上曾有誤會，其後雙方在現場溝通後，事情已處理及解決」。警方與消防處管理層已就事件作出溝通，並互相闡述前線人員當時的工作情況，雙方並表示理解和尊重彼此的工作，未來會繼續攜手合作，止暴制亂。

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據網媒《啤梨晚報》記者拍攝片段所見，一名消防員在警方進行驅散行動期間，懷疑因有催淚彈擊中消防車，向在場的警員投訴，並質問十多名正在戒備的防暴警員「你都唔係射我架車吓嘛」，又質疑「師傅，X你射X到我架消防車，有無搞X錯」。警方指要驅散在場的人，之後懷疑有警員講粗口，亦有防暴警員反駁「睇唔到啊嘛」。

其後另一名防暴警員拍該消防員膊頭，希望着他冷靜，其後雙方衝突，多名防暴警員馬上將該消防員推開，消防員被推至得忌利士街，現場亦有記者被警員斥「黑記」，攝影機被噴胡椒噴劑。