【11.2集會】警催淚彈射中消防車起爭執　消息︰消防員須「照肺」

港島區周六（2日）多處有激烈示威，防暴警察出動水炮車及密集式發射催淚彈驅散激進示威者。有網媒及電視台片段顯示，一批防暴警推進至中環干諾道中時，有消防員不滿消防車被警方催淚彈射中，下車理論，雙方先口角後發生衝突，多名防暴警員將該名消防員推開，有關片段引起熱議。有消息指，該名消防員須接受高層問話「照肺」，指他穿着消防制服「衝撞」警員。 消防處今日（3日）凌晨回覆查詢指，該名消防員無受傷，目前未有被捕。 《香港01》就事件向警方查詢，尚待回覆。

消防員防暴警互爆粗

據網媒《啤梨晚報》記者拍攝片段所見，一輛消防車正停泊干諾道中，一名消防員不滿消防車被警方催淚彈射中，向十多名正在戒備的防暴警員斥「師傅，X你射X到我架消防車，有無搞X錯」，期間一名防暴警員情緒激動稱「你講乜X嘢粗口啊？」

該名消防員即行前理論，問「你睇吓我對眼」，多名防暴警員馬上包圍並將他推開，雙方發生激烈衝突，消防員被推至得忌利士街，現場多名記者亦被防暴警員推開，一名記者稱「你唔好推我」，又謂「消防員嚟㗎果嗰」。有警員向台灣傳媒的攝影機噴射胡椒噴劑。

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消防處：消防員無被捕

就消防處是否知悉事件，該名消防人員現況，以及處方將如何處理及確保人員安全等。消防處凌晨回覆查詢指，該名消防員無受傷，目前未有被捕，暫時未有其他資料補充。