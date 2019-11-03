【11.2集會】消防處警方就前線互片發表聯合聲明：言語誤會已解決

一名消防員周六晚（2日）在中區驅散行動期間，因不滿警方的催淚彈射中消防車，下車與附近執勤的警員理論，雙方爆粗口角，有輕微肢體衝突。警方和消防處今日（3日）凌晨近2時，發表題為《雙方理解和尊重彼此工作》聯合聲明，解釋催淚煙進入駕駛艙令該消防員受影響，遂出現該不和情況，「雙方在言語上曾有誤會，其後雙方在現場溝通後，事情已處理及解決」，重申未來會繼續攜手合作，止暴制亂。

↓↓消防員與防暴警爭論過程↓↓

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涉事消防員留守車上後勤支援中催淚煙

聲明由政府新聞處發出，內文提到昨晚港島多區發生多宗嚴重暴力事件，大批蒙面暴徒違法堵路、破壞及縱火，警方於相關地區進行驅散及拘捕行動。下午約6時15分，消防處調派一輛消防車處理在港鐵中環站C出口的一宗一級火警。車輛主管與隊員到場後隨即進入站內處理有關火警，而負責駕駛該輛消防車的消防員則留在車上作後勤支援。

到晚上約7時半，當警方防線推進至干諾道中一帶時，有暴徒漠視警方指示，拒絕離開，因此警方施放催淚煙進行驅散，一枚催淚彈射中該輛消防車，聲明指是「誤中」。催淚煙進入駕駛艙，令該消防員受影響，「他隨後下車並向當時於消防車附近執勤的警員表達不滿，雙方在言語上曾有誤會，其後雙方在現場溝通後，事情已處理及解決。」

警方推開消防員及在場記者。（啤梨晚報片段截圖）

消防處警方管理層急商討



聲明列明警方與消防處管理層已經就事件作出溝通，並互相闡述前線人員當時的工作情況，「雙方並表示理解和尊重彼此的工作，未來會繼續攜手合作，止暴制亂」。