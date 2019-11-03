【七區集會】浸大學生記者太古城被捕　新聞系主任警署提供協助

有網民發起今日（3日）在太古城中心人鏈活動，過百人聚集，其後警方以有食肆遭破壞食肆，自6月反修例以來，首度進入太古城進行驅散，並拘捕多人；其後又發生傷人案，一男灰衣男襲原區議員民主黨趙家賢等四人。 現場有大批傳媒採訪，繼一名《立場新聞》特約攝影記者被拘捕後，接近晚上9時，防暴警察再制服一名男記者。他是浸會大學新聞系三年級姓鄧學生記者，是第二名採訪反修例示威中被捕的浸大新聞系學生。系主任劉志權已趕往北角警署提供協助。

浸會大學的新聞系姓鄧學生記者在採訪太古城衝突中被捕。（李澤彤攝）

下午5時許，太古城中心有近百人聚集，並在不同的樓層高呼口號；同時亦有人塗污太古城內的美心集團食肆，防暴警察其後進入太古城驅趕，制服多人，當中包括《立場新聞》特約攝影記者，他當時有配戴記者證。

防暴警壓地制服拘捕學生記者 今日第二宗

晚上接近9時，在太古城爆發血案之後，防暴警察再次進入商場內拘捕多人。當時防暴警察突然衝入人群，捉住一名少年，其後多名防暴警察將其壓在地上制服，當時少年身上有相機及證件。

他被警方拘捕後，要求入醫院驗傷，並大叫自己不會自殺及指現場警員威嚇他。該少年為鄧姓浸大學生記者，就讀新聞系3年級。警員在制服鄧時，曾向其他拍攝的記者噴胡椒噴劑，多人「中椒」，成為今日內第二名被警方拘捕的記者。

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浸大編委：譴責警察無理拘捕 打壓新聞自由

浸會大學學生會編輯委員會其後發布聲明，確認被捕的是浸大學生記者鄧澤旻。聲明表示，當時鄧正在太古城中心採訪，期間被警察制服及拘捕。聲明強調，該記者在場為執行採訪職務，而且配戴該會有效記者證及記協學生會員證，並未參與任何前線示威行動。浸大編委會強烈譴責警察無理拘捕，打壓新聞自由。

浸大編委會表示亦促請校方盡快跟進案件，以盡師長保護學生之己任，不要再放任警方無理拘捕本校學生。

浸大表示，就一名新聞系學生於太古城執行採訪工作時被捕，校方對事件表示嚴重關注。發言人表示，新聞系老師正前往警署了解事件並提供協助，並已聯絡其家人，校方亦已委派律師提供法律支援，以確保該學生得到公平對待。