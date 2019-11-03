【逃犯條例】｢主戰場｣旺角小食店生意反常　平日生意較假日多

燒賣、魚蛋、雞蛋仔，都是受港人愛戴的街頭小食。反修例示威持續近5個月，旺角街頭幾乎每周都受衝突波及，令小食店需提早關門，甚至有財物直接受損。 小食店負責人又指，現時平日的生意較假日佳，今日（3日）星期日僅為平日的三分之一。該小食店於今年9月方開始營業，不過負責人直言，即使受社會動盪波及，都未有後悔、埋怨，｢輸錢係一回事，但可以望清個香港，呢場運動係香港人嘅事。｣

威威小食貼有｢米豬連｣貼紙。（黃偉倫攝）

反修例風波愈演愈烈，旺角頻頻成為｢主戰場｣。警方多次發放催淚煙，甚至以水炮車驅趕，早前有食店被催淚彈、水炮直接擊中。另外，示威者不時堵路、破壞港鐵站，令旺角到帶交通受影響。受連串衝突影響，香港旅客人數下跌，飲食業生意受損。

威威小食負責人尹先生表示，運動初期營業額曾大跌六成，不過自從獲傳媒及網民宣傳後，現時生意大致回復正常。（黃偉倫攝）

小食店9月開張 最差月蝕30萬元

位於旺角的小食店｢八公｣，今年9月開張，正正處於示威浪潮期間。店舖負責人阿文表示，一個月最多虧損約30萬元，即使今日旺角市面回復平靜，但人流未見增加；反而為其開店至今，人流最少的第二天，僅多於10月1日。他說，甚至有示威遊行的日子，食客都較今日多，｢大型示威都會聚到一班客。｣

阿文又表示，平日的生意，較假日為佳，今日僅為平日的三分之一，估計市民因擔心周六、日有示威，交通會受影響，因而避免到旺角消費。

威威小食負責人尹先生表示，運動初期營業額曾大跌六成，不過自從獲傳媒及網民宣傳後，現時生意大致回復正常。（黃偉倫攝）

店主：邊個流血都唔想見到

雖然虧蝕嚴重，不過阿文未有後悔於此時開業，｢輸錢係一回事，但可以望清個香港，呢場運動係香港人嘅事。｣他自言並非｢黃絲｣或｢藍絲｣，店舖位於旺角，可近距離觀察社運，認為警察與示威者，都不是全對，亦非全錯，例如部分警員會濫暴，示威者亦非無錯，但無輪誰人受傷，都會施予援手，「邊個流血都唔想見到」，曾看到示威者受傷流血，即時為其急救；亦會提供清水讓任何受催淚煙影響的人沖洗。

今日旺角雖未爆發衝突，惟街頭不時見到防暴警。（黃偉倫攝）

另一間小食店｢威威小食｣，獲網民封為｢黃店｣，更貼上｢米豬連貼紙｣，即是支持示威者的食店。商舖負責人尹先生表示，運動初期營業額曾大跌六成，不過自從獲傳媒及網民宣傳後，現時生意大致回復正常；但與過往不同的是，平日的生意，會較假日的多一至兩成，估計與假日交通經常受阻有關。

今日原本有網民號召，下午於麥花臣球場聚集，最終只有約數10人響應，氣紛一直和平，不過旺角街頭不時有防暴警的身影。