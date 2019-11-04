【11.2集會】遭催淚彈擊中義務急救員母抵董玉娣中學　望息事寧人

反修例風波持續，屯門保良局董玉娣中學今日早上（4日）有約200名校友及學生，於校外舉行集會，聲援過去周日（2日）港島區爆發衝突期間，一名校友任義務急救員時，疑遭警手擲式催淚彈擊中受傷（下稱S校友）。 校方分別與學生和舊生，於8時40分左右，在校內展開對話，有舊生引述校方說法，指S校友母親曾到學校現場，表示冀息事寧人，又指兒子已畢業，與中學無關係，她又表示，會保留法律追究權利，不排除未來召開記者會澄清事件。惟現場有舊生即時致電S校友，S校友表示母親立場不代表他，並感謝大眾關心。

屯門保良局董玉娣中學今日早上（4日）有約200名校友及學生，於校外舉行集會，聲援過去周日（2日）港島區爆發衝突期間，一名懷疑遭警手擲式催淚彈擊中的義務急救員。（張美華攝）

保良局董玉娣中學部分學生及舊生，共約200人於早上7時許，於學校門外集會，有學生代表發表聲明，並有S校友友人代表發言。學生原定待校長到校外與學生直接對話，否則發起無限期罷課，促請校方回應事件。逾70名學生在到達上課時間後，在校外靜坐，惟有該校老師到場與參與集會的學生商討，學生於8時40分左右逐決定由校方，與學生，並連同舊生在校內操場展開對話。

有舊生透露對話展開前，校方突然要求與舊生和學生分批會面，經過一輪爭持後，舊生與學生最終接受校方建議。有舊生表示，會上主要就學校回應進行討論，其後有老師表示，S校友的母親到埸想與舊生對話，惟遭校方阻止，並由校方將筆錄的信息轉達舊生，故舊生指未有親眼目睹S校友的母親到場；而S校友亦有與在場舊生以電話即時通話，表示母親立場不代表他。

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母冀息事寧人：兒子已畢業，與中學無關係

校方引述S校友母親的信息表示，她希望所有人停止討論，息事寧人；又指其兒子已畢業，與中學無關係，強調不希望有人就事件炒作，又指就事見會保留法律追究權利。另外，她亦希望保障傷者身份，擔心事件有機會影響前途，不排除未來會召開記者會再作澄清。

但有校友在雙方會面間致電S校友，S指其母立埸並不代表他，續言了解校方的難處，惟他亦希望校方能再發出聲明。另外，他亦指希望了解舊生意見，又在電話中表示「多謝各位香港人同舊生」，希望各位注意安全，他會多作休息，希望能進快出院。



校方：視集會為學校活動 不「清算」集會學生

董玉娣中學校方保證，是日集會不會發家長信或打電話「清算」，而參與集會學生亦不會當遲到，是日集會視為學校活動；校方更承諾會於兩三日內去信警方回應。