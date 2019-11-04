【11.2集會】催淚彈中消防車　港島副消防總長：唔覺警員推撞過激

反修例風波持續，上周六（2日）晚全港多區發生衝突，防暴警員在中環干諾道中清場期間發射多枚催淚彈，其中一名消防員在中區因不滿警方的催淚彈射中其駕駛的消防車，曾下車與附近執勤的警員理論，雙方口角後發生肢體衝突。 港島區署理副消防總長梁國柱今早（4日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，涉事消防員沒有受傷，他在警方及消防口角期間「退後幾呎，好快平伏到，相信無受到警員好大力推撞。」他又稱，該名消防員及一眾警員當晚工作壓力大，「唔覺得警員行為過激」，惟警方沒有交代催淚彈誤中消防車的原因。

上周六港島區的示威衝突中，有網媒及電視台拍攝到，一批防暴警推進至中環干諾道中時，一名消防員不滿消防車被催淚彈射中而下車理論，雙方有先口角，及後片段中顯示，多名防暴警員將該名消防員推開並拉扯到旁邊；消防處及警務處隨後發表聯合聲明，澄清是言語誤會，事件已解決。

港島區署理副消防總長梁國柱接受商台節目《在晴朗的一天出發》時稱，片段所見的推撞畫面源於「警員想盡量分隔開兩方，避免衝突惡化。」他表示「唔覺得警員行為過激」，雙方經溝通後了解彼此工作的情況，事件便得以處理。他說涉事消防員沒有受傷，他在警方及消防口角期間「退後幾呎，好快平伏到，相信無受到警員好大力推撞。」

梁國柱表示理解該名消防員擔心消防車的安危，出現不滿情緒「係正常」。他透露消防車現時操作正常，車頂沒有受催淚煙霧損壞，當是當時有煙滲入車廂。被問及消防員在衝突現場是否能保護自己，梁國柱稱處方有為每位同事提供足夠濾毒罐及呼吸輔助器，但坐在車廂內的消防員一般不會戴上防具。他認為消防員及警員應在衝突現場先進行協調，讓消防員了解警方部署，避免再有同事趕不及戴防具。