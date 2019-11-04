【逃犯條例】學生記者被捕　浸大傳理學院和新聞系促警方釐清事實

香港浸會大學一名編委記者，昨日晚上（3日）在太古城中心採訪期間，突然被防暴警察制服及拘捕，現場消息指，他當時有配戴記者證。 浸大傳理學院和新聞系今日（4日）就事件發聲明，指據浸大學生會編委會提供資料，涉事同學當時沒參與示威，亦有配戴記者證。校方促警方尊重學生記者的採訪權益，並強烈呼籲警方釐清事實，並在調查過程中公平合理對待涉事同學。

香港浸會大學新聞系發聲明指，中文新聞專修3年級生鄧澤旻，昨晚在太古城中心為浸大學生會編輯委員會採訪期間遭警方拘捕。（李澤彤攝）

香港浸會大學新聞系發聲明指，中文新聞專修3年級生鄧澤旻，昨晚在太古城中心為浸大學生會編輯委員會採訪期間遭警方拘捕。而據浸大學生會編委會提供資料，鄧當時配戴記協學生會員證及浸大編委會的記者證採訪，且沒有參與示威。

校方指，獲悉鄧被捕後，新聞系系主任劉志權、副教授李文及高級講師呂秉權第一時間趕到柴灣警署提供協助，並與學生家人保持密切聯絡。惟警方只准律師入內與鄧會面，校方委託律師與鄧會面後表示，鄧同學目前狀況穩定，而警方將繼續扣留鄧以作進一步調查。

浸會大學傳理學院和新聞系強烈呼籲警方釐清事實，並要求警方在調查過程中公平及合理地對待鄧同學。校方重申堅定捍衛新聞自由，促警方尊重學生記者採訪權益，確保學生記者在採訪過程中的人身安全，並承諾盡力為鄧提供協助。