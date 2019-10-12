【施政報告2019】政府擬設社會房屋企業　統籌過渡性房屋項目

非政府機構近一兩年相繼推出過渡性社會房屋、「光屋」、貨櫃屋等社會房屋，協助改善居於惡劣環境的基層市民。特首林鄭月娥將於下周三（16日）公布新一份施政報告，外界預期她會推出多項政策措施針對房屋及土地問題，冀助紓緩社會對立困局。 據了解，政府有意參考外國經驗成立社會房屋企業，由獨立機構統籌全港過渡性房屋項目，以解決現時由非政府機構主導項目時遇到「政出多門」的難題。有消息指出，政府有意將全港首個過渡性屋邨項目，撥交新成立的社會房屋企業推行。

社聯現時共有三個過渡性房屋項目，包括深水埗欽州街一幅臨時用地。（資料圖片）

面對社會對立日漸加劇，林鄭月娥早前稱會於新一份《施政報告》針對「深層次矛盾」，包括房屋問題。消息人士指出，政府構思參考外國經驗，透過成立社會房屋企業，以獨立架構負統籌全港的過渡性房屋項目，該企業會負責推展組合屋為主的過渡性房屋項目，由覓地、與政府各部門聯絡，以至建築等，都由該企業包辦，然後再交有興趣及合適的非政府機構營運，同時非政府機構同樣需要提交建議書予政府作篩選。

設企業冀減建築成本

據悉，政府有意為過渡性房屋的建屋量訂立目標，三年內全港過渡性房屋或增至數千至一萬個單位，而成立社會房屋企業希望加快建屋進度，並減低建造成本。

運輸及房屋局局長陳帆早前曾於網誌撰文，稱會考慮興建過渡性房屋屋邨，據了解當局有意將這個單位規模較大的項目，交由新成立的社會房屋企業負責，而相關土地「已有眉目」，料會於新界一幅大型閒置土地上興建，惟單位數目仍屬未知之數，或可達至數百至約千伙的規模。

樂善堂擬將九龍城樂善堂小學校舍改建作「過渡性社會房屋」。（余俊亮攝）

現時政府已設立過渡性房屋專責小組，負責協調非政府機構推展相關項目，但由於興建一個組合屋牽涉多個政府部門，須闖過多個關卡，而專責小組只能居中協調而無「話事權」，故已有不少非政府機構反映「政出多門」等問題，當局有意透過新成立的社會房屋企業解決問題，但相信不會完全取代專責小組職責，兩者互為補充，同時又可顯示當局願意在過渡性房屋方面有更大承擔。

或邀房協及市建局協助

此外，另有消息指政府有意拉攏房協及市建局「落水」，為過渡性房屋項目、尤其是組合屋計劃，提供建築方面的意見，因為這兩個機構都有豐富興建樓宇經驗，相信可協助這些項目在面對樓宇相關的法規及揀選合作建商標書時，能提供至為緊要的意見。

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